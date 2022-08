Ces deux points avaient, au préalable, été approuvés à l’unanimité par le conseil de l’action sociale.

"Pour le compte 2021, le résultat se tasse un peu en passant de 115000 à 106000 €", a d’emblée souligné Gauthier Vandekerkhove, président du CPAS. "En ce qui concerne l’action sociale – qui est le cœur de notre mission -, on constate une augmentation des revenus d’intégration (27 au lieu de 19 l’année précédente) et des personnes ayant bénéficié d’une aide financière (121 au lieu de 113)."

Les dépenses ordinaires sont assez logiquement aussi en hausse avec une augmentation des transferts de 12000 € (augmentation des aides sociales principalement à cause de la crise sanitaire)."Plus globalement, les dépenses augmentent de 14000 € et ce, malgré une diminution des dépenses en matière de personnel (-9000 €) due à la maladie d’un membre de l’équipe et au fait qu’une travailleuse sociale n’a presté qu’à mi-temps et non à temps plein."

Du côté des recettes aussi on constate une baisse, notamment en raison de la diminution des aides Covid en 2021.

La modification budgétaire est, quant à elle, tournée vers l’avenir."On prévoit une augmentation de 19000 € en matière de personnel (ajustements et indexations) et de quelque 30000 € pour les dépenses de transfert. Cependant, les recettes de transfert devraient augmenter dans les mêmes proportions et permettre de couvrir cette somme."

À noter que la réforme APE devrait aussi entraîner une belle augmentation des recettes ordinaires en passant de 43000 à 80000 €.

Un boni antérieur qui va fondre immédiatement

Pour l’opposition, Xavier Vancoppenolle a souligné le boni positif, tout en pointant du doigt l’intervention communale en constante augmentation."Celle-ci est passée de 288000 € en 2017 à 348000 € en 2021 où elle représente tout de même 36% des recettes ordinaires."

Le conseiller Respect-cdH a ensuite relevé le nombre de recettes sans emploi inscrites aux dépenses ordinaires.

"On parle de 68000 € en aides sociales, 23000 € en réinsertion socioprofessionnelle et 11000 € pour les actions en faveur de la jeunesse 11000 €. Ce qui fait déjà près de 100000 €. Vu la surestimation de ces postes, ne pourrait-on pas réorienter ces sommes vers d’autres servicescomme, par exemple, augmenter l’offre du taxi social?"

Concernant la modification budgétaire, Xavier Vancoppenolle a déploré le déficit de 104000 € à l’exercice propre."On a une majoration nette des dépenses de 45000 €. Il y a également une majoration des recettes pour le même montant, mais qui n’est possible que si on absorbe le boni de l’année antérieure. Ce que j’avais pensé réorienter comme budget semble dès lors déjà évaporé car cette année budgétaire va être très difficile."

L’opposition Respect-cdH a voté positivement le compte 2021 du CPAS, mais s’est abstenue en ce qui concerne la modification budgétaire.