Chemins de fer et de passion

"Pendant la période de confinement, de nouveaux Flobecquois sportifs se sont rendus à la bibliothèque Georges Delizée, se souvient Sylvianne. Ils souhaitaient s’informer à propos des anciennes voies de chemin de fer, et les responsables les ont envoyés chez moi." En effet, en 1994, eut lieu une intéressante exposition intitulée "Trains, trams à Flobecq". Organisée à l’ancienne gare par la Commission du Patrimoine et le Foyer culturel des Collines, elle rencontra un beau succès. L’historien Michel Degand venait de publier "Ath – Flobecq par le tram vicinal à vapeur" et les panneaux présentaient d’étonnants documents, cartes, témoignages et photographies.

Pour que cette exposition laisse une trace concrète, Sylvianne Marbaix-Lison réalisa une brochure, en noir et blanc. La demande des jeunes cyclistes allait se concrétiser: une réédition de qualité, augmentée, avec de nombreuses précisions et des images glanées au cours des trente dernières années.

Douce mélancolie

Le volume qui sort de presse est particulièrement soigné, agrémenté de photographies de qualité, grâce notamment à la collaboration de passionnés d’histoire locale. Chacun d’eux a donc enrichi la mémoire collective de Flobecq, qu’il s’agisse d’un volet économique, humain, politique, paysager.

"Au travers de toutes ses publications passées et à venir, Sylvianne aura su raviver et entretenir comme personne, cette subtile association du travail historiographique et de la convivialité: ce sens de la précision et de la complétude, mâtiné de légèreté et de douce mélancolie", souligne le bourgmestre Philippe Mettens dans sa préface.

Depuis les lignes 87 et 82, le temps a traversé l’histoire du village et de toute une région. Horaires des trains de voyageurs, passage des convois de marchandises, démontage de tronçons, résistance, sabotages, libération…

La vicinale Flobecq-Ath (dont le cahier des charges de 1898 figure dans l’ouvrage) a elle aussi marqué la vie rurale. Celle qui reliait Flobecq à Grammont fut autorisée en 1908. Ces deux lignes seront fermées peu avant 1960. De nombreux documents photographiques témoignent de leur itinéraire.

Après avoir battu Cerdan, il est rentré en tram

La deuxième partie du livre contient des informations, illustrations et anecdotes rassemblées ces dernières années. "Le champion de boxe Cyrille Delannoit, natif de Grammont, fut le premier à avoir battu Marcel Cerdan, en 1948, au Heysel. Il rejoignit Flobecq par le tram vicinal, pour une fête en son honneur, ajoute Sylvianne. Par ailleurs, vers 1930, un jeune Wodecquois, devenu plus tard mathématicien, fut obligé de descendre du tram Ath-Flobecq pour indiscipline. Pris en stop par un camionneur, il arriva chez lui avant le tram et l’attendit avec un sourire narquois.

La ligne 82 fut détruite, en octobre 1940, par des avions anglais, entre Ellezelles et Renaix. Et la ligne 87 accueille aujourd’hui le Ravel…"

"Trains, trams, à Flobecq" (15 €) est disponible chez l’auteure (18, place Jouret, 068447085), et prochainement à la bibliothèque Georges Delizée, à l’Administration communale, à la librairie Carine.