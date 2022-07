Flobecq : L’opposition dénonce une nouvelle fois « l’insouciance budgétaire » de la majorité

Au niveau des investissements à l’extraordinaire, on retrouve surtout des adaptations budgétaires liées à l’augmentation du coût de la vie et des matériaux, souvent en pénurie. On peut noter 60000 € supplémentaires pour l’extension de la bibliothèque, 170000 € pour le réaménagement de la Grand-Place et 110000 € respectivement pour l’aménagement de logements sociaux et le projet SmartCity.

Un avenir menaçant?

"Cette modification budgétaire permet d’atteindre un petit boni de 2900 € entre les dépenses et les recettes, ce qui est tout de même fort juste" , a souligné Xavier Vancoppenolle en guise d’introduction avant de passer en revue certains points spécifiques et notamment les frais de procédure en justice qui "ont doublé" . L’opposition entend bien demander le détail de ces frais, la majorité les justifiant par "les multiples actions menées par la minorité à son encontre" .

Ce sont ensuite l’augmentation des frais liés à l’organisation de la fête de la musique (3000 € initialement prévus + 18000 €) qui ont fait débat.

Pour Philippe Mettens, quel que soit l’avis de l’opposition, cette dépense vaut la peine d’être faite.

"C’est notre vision: nous estimons qu’un village comme le nôtre doit vivre, doit rayonner, doit avoir une politique culturelle dense, doit attirer artistes et touristes et nous assumons le fait que cela ait un coût…"

Xavier Vancoppenolle n’a pas manqué non plus de pointer du doigt les dépenses de personnel et de fonctionnement qui ne cessent d’augmenter.

L’opposition Respect-cdH a donc décidé de ne pas voter cette modification budgétaire "qui va dans un mauvais sens. Si l’on continue à toujours réfléchir en termes absolus, à politique inchangée, nous allons entrer dans des phases déficitaires à l’horizon 2027" .

Pour le bourgmestre, le matelas d’1,3 million d’euros constitué au fil des exercices suffit à clore les discussions.

Nous reviendrons dans une prochaine édition sur le climat qui régnait lors de ce conseil et sur les relations tendues entre majorité et opposition; plus singulièrement entre Philippe Mettens et Xavier Vancoppenolle.