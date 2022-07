Un succès de foule pour le Beau Vélo de RAVeL à Flobecq

Sur le coup de 13h15, les participants ont pris le départ de la promenade, une boucle de 27,5km à travers Flobecq, Ellezelles, La Hamaide et Wodecq. " Comme la Commune, cette étape est à facilités. Pas trop compliquée, avec quelques bosses.Je suis ravi de voir les choses évoluer au fil du temps, et notamment la création d’un petit bistrot à la fin de la ligne 87. Voir que la région se développer, tout comme la mobilité, c’est génial. "

«Des visiteurs venus de loin»

Malgré une interruption de deux ans, l’événement n’a semble-t-il pas perdu de sa ferveur. " L’engouement est très important ", ajoute André Duthy, le responsable du service Travaux de la Commune de Flobecq." Les conditions météos aident aussi.C’est une fameuse organisation pour un petit patelin comme Flobecq, mais le public nous suit et vient de loin. " En effet, Eddy, 66 ans, a parcouru 90 kilomètres à vélo pour se rendre à Flobecq, ce samedi. " J’habite à Wavre ", confie-t-il. " Je participe à l’événement depuis une quinzaine d’années. Ma sœur a de la famille à Flobecq, c’est ce qui m’a donné envie de participer à cette étape. Je connais un peu le coin, mais la région a encore beaucoup de choses à me faire découvrir. " Eddy a souffert d’un infarctus il y a quatre ans: " Le vélo m’a remis sur pieds et me permet aujourd’hui de faire beaucoup de choses. "

Patrick et Thierry, respectivement de Charleroi et Trooz, ne manqueraient une étape pour rien au monde. " Depuis 2005 et 2008, nous participons à toutes les étapes, sans exception. Nous aimons l’ambiance, la convivialité qui se dégage de l’événement.Nous retrouvons chaque année nos amis, et nous en rencontrons aussi des nouveaux. " Thierry a plusieurs années de suite participé avec sa fille, Célia. " J’ai commencé lorsque j’avais 4 ans; mon vélo était accroché à celui de mon papa ", confie la jeune fille aujourd’hui âgée de 10 ans." Cette année, exceptionnellement, je ne participe pas au Beau Vélo, mais je viens quand même pour encourager papa et parce que j’aime l’ambiance. " Cette année, les deux amis rouleront aussi pour rendre hommage à leurs amis du Beau Vélo, décédés durant la crise du Covid-19.

Les participants sont revenus sur le coup de 16h, où un concert de Ladycover, puis un showcase de Julie Zenatti les attendaient. La prochaine étape se déroulera à Gouvy-Trois Vierges, le samedi 9 juillet; le Beau Vélo reviendra ensuite en Wallonie picarde, à Pecq, le 16 juillet prochain.