À la porte d’entrée du Pays des Collines, ce sera l’occasion de (re)découvrir l’ancienne ligne de chemin de fer n° 87, inaugurée le 15 juin 1882. À l’époque, elle reliait Renaix, Ellezelles, Flobecq, Lessines, Bassilly, Enghien et Braine-le-Comte. Aujourd’hui, place au RAVeL avec 13 km d’une voie verte ponctuée de maisonnettes de gardes-barrières.

En traversant le Parc Naturel du Pays des Collines, ouvrez bien grand vos yeux, vous pourriez apercevoir buses, éperviers ou encore faucons Crécerelles. Ce RAVeL s’intègre dans le tracé de l’EuroVelo 5, une véloroute qui relie Londres à Brindisi en Italie. Il est accessible aux piétons, aux vélos sur une bande asphaltée, et aux cavaliers, sur une bande de sol meuble.

Notre petit coin de Wallonie picarde, topographiquement et géologiquement cousin des Ardennes flamandes voisines, risque fort d’attirer les amateurs de nature et de superbes paysages.

Le parcours, formant une boucle de quelque 27,5 km (et difficulté 2 sur 5) est parsemé d’œuvres d’art, des sorcières de la maison du parc à Ellezelles ainsi que des paisibles villages et hameaux comme le Grand Monchaut, Lahamaide et Wodecq.

Le paysage est rythmé par une centaine de collines rondes et dodues. La plus haute, Pottelberg, atteint 157 mètres à La Houppe. Montez-y par une route à lacets peuplée d’une magnifique hêtraie.

L’autre merveille? La colline l’Enclus du haut et ses 141 mètres. Il paraît qu’à son sommet, on peut compter 180 clochers! À tester…

Le rendez-vous est fixé dès 9h30 sur la prairie qui jouxte la place de la Station qui accueille, quant à elle, les mobilhomes et les personnes à mobilité réduite. Un très grand parking est prévu le long de N57 et un espace pour les vélos sera aménagé au centre du village.

En matinée, les visiteurs pourront profiter de nombreux stands et prendre des forces avant de rejoindre la ligne de départ à 13h. Un ravitaillement est prévu aux alentours de 14h15 et le retour au village vers 15h45. L’animation musicale sera alors assurée par Lady Cover et Julie Zenatti donnera un showcase qui s’annonce mémorable.

Une bonne occasion pour se dégourdir les jambes tout en dégustant des produits locaux et notamment la Flo58, la Yellow ou la Red, des bières totalement ancrées dans l’univers du cyclisme. En effet, la Yellow Flo, une blonde authentique rafraîchissante et agréablement épicée, fut la bière officielle du départ du Tour de France à Bruxelles.

Deux invités de marque

Pour pédaler en compagnie d’Adrien Joveneau, ce sera Clément Manuel qui sera de la partie.

Natif de La Ciotat, en 1984, Clément Manuel grandit à Lyon avant de gagner Bruxelles et son Conservatoire, d’où il sort avec le premier prix d’art dramatique à 20 ans. Tant comme comédien que comme metteur en scène, il enchaîne les expériences théâtrales. Il crève ensuite le petit écran avec des rôles emblématiques dans Falco ou encore la série belge Ennemi public .

Pour le concert, c’est l’auteure-compositrice-interprète française, Julie Zenatti qui sera sur scène. Celle qui s’est fait connaître grâce à son rôle de Fleur-de-Lys dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris en 1998 n’est plus à présenter avec une brillante carrière solo, sept albums et de nombreux tubes.

"Et si cet été 2022 était celui de la renaissance?" , écrivait l’animateur Adrien Joveneau en début de saison. On peut l’espérer avec un été qui s’annonce cycliste grâce au Beau Vélo de RAVeL qui revient à Flobecq après une halte en 2015, mais qui s’arrêtera aussi à Pecq-Espierres le 16 juillet et à Popuelles (Celles) le 6 août.

