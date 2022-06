Le bourgmestre s’est dit heureux de constater d’ores et déjà "une véritable appropriation des lieuxpar les citoyens . On obtient donc ce que nous voulions en réalisant ces travaux: que la Place regagne de la convivialité et de la vie tout en soutenant le commerce local.Cela contribue à valoriser et embellir notre village."

Thomas Englebin, échevin des Travaux, a lui aussi exprimé sa satisfaction quant à ce chantier, malgré les quelques désagréments qui l’ont jalonné.

"Il y a eu des soucis d’approvisionnement des matériaux en raison de la crise actuelle. Celle-ci a également entraîné un surcoût de près de 30000 € par rapport à l’estimation de départ."

Et ce ne fut pas la seule mauvaise surprise au niveau budgétaire. "Nous avons également dû faire face à un changement législatif en cours de chantier qui nous a obligés à traiter nos terres de façon différente et plus coûteuse, ce qui n’était pas prévu et correspond à la moitié de la hausse de prix du projet (+50000 € htva). De plus, le sol était beaucoup moins bon qu’escompté. Nous avons donc dû refaire des calculs de stabilité pour les éléments en béton qu’il a alors fallu renforcer ce qui a également joué sur la facture."

Le budget final est de 500000 €, subsidiés à hauteur de 150000 € par la Région wallonne.

Déjà un accident

Du côté de l’opposition Respect-cdH, on s’étonne cependant du résultat final. "On nous avait promis une Place accessible à tous et où les personnes à mobilité réduite pourraient aisément se déplacer, or ce n’est pas le cas" , a déclaré Xavier Vancoppenolle. "J’ai vu des gens qui devaient s’arrêter sur la route, en infraction, pour pouvoir aller à la Poste ou une postière obligée de porter son très lourd sac car elle ne pouvait plus amener son véhicule devant le bureau de poste.Plus grave, il y a déjà eu un accident: une personne est tombée à cause de l’important dénivelé et a dû être hospitalisée.Ce sont des choses qui, selon moi, sont très dommageables pour la commune et qui montrent que cet aménagement n’est pas très performant."

Le conseiller déplore également la diminution du nombre de places de parking dans le centre et les dépassements de budget.

"On peut prendre cela par-dessus la jambe, mais quand on passe d’une estimation de 260000 à 500000 €, c’est le double! Je ne sais pas où l’on trouvera les voies et moyens pour financer cette facture de 505000 € alors que le crédit inscrit au budget extraordinaire est de 360000 € (NDLR: le montant de base avec TVA comme les autorités l’ont souligné). Dans tous les cas, ce sont les Flobecquois qui paieront."

Philippe Mettens a répondu que la majorité avait fait le choix de construire et d’investir pour ses concitoyens. Il a également soutenu que les problèmes d’accessibilité étaient "totalement inexacts". "L’appropriation est en cours, mais se fait lentement.Il faut savoir que le trottoir ne doit pas être entravé par des tables et des chaises. Il est en un plan et est accessible aux personnes à mobilité réduite. Pour le chargement et le déchargement de marchandises, il y a des plots amovibles pour lesquels les commerçants ont une clé. Nous sommes tout au début de la finalisation et il ne faut donc pas rejeter en bloc ce projet."

Concernant les coûts, le maïeur a souligné qu’il était fier d’investir pour sa commune et ses citoyens et qu’il n’avait jamais connu un dossier qui restait "totalement dans les clous; d’autant plus dans le contexte inflationniste dans lequel on se trouve".

L’opposition Respect-cdH a voté contre ce point.