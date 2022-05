ne semaine de la santé à l’école de la Crête à Flobecq

"Mais ce n’est pas si simple à organiser et c’est coûteux" note le directeur. "Notre association des parents a décidé de prendre la situation en mains et contacté les personnes aptes à gérer le projet avec les institutrices. L’alimentation, nous y travaillons depuis pas mal de temps. Nous avons la chance d’encore disposer d’un restaurant et de préparer nos repas sur place. C’est toujours frais et nous travaillons en circuit court avec les meilleurs produits. À ce niveau, il s’agissait simplement de déterminer ce qui était bien fait et d’améliorer ce qui l’était moins."

L’aspect "vie en plein air" de l’opération, ce n’était pas un gros problème pour une école située dans un cadre idyllique au cœur du Pays des Collines.

Quant aux ateliers sportifs, il y en a eu pour tous les goûts. Du badminton avec Jérémie De Keyzer, de l’athlétisme avec Pascal Biebuyck, mais aussi, plus simplement, des jeux de piste et une course d’orientation.

Des boules «énergie»

Les ateliers dédiés à l’alimentation, c’est la diététicienne Joanna Cantarero qui les a pris en charge. "Avec un effort particulier pour le célèbre “petit dix heures”, généralement une catastrophe. Nous avons travaillé en fonction de l’âge des enfants. Pour les tout-petits, l’histoire d’un croco qui a mal aux dents, parce qu’il mange trop de chocolat. Ensuite on a imagé le sucre dans les aliments et surtout, avec les plus grands, appris à lire une étiquette. Nous avons retranscrit, à l’aide d’une balance, le nombre de morceaux de sucre correspondant au poids de sucre indiqué sur un produit. C’est très visuel et marquant. On apprendra ainsi à ne pas en ajouter trop au lait qui en contient suffisamment. À remplacer le cacao et les biscuits sucrés par des fruits secs… Une fois ces réalités intégrées, nous avons préparé des “boules énergie”. Une recette simple, avec des flocons d’avoine mixés à un abricot, une datte ou du raisin sec. On y ajoute des fruits à coque. L’ensemble est sucré mais ne contient que l’équivalent d’un sucre. Et c’est très bon."

Les élèves de 5e et 6e années ont, dans le même esprit, élaboré l’apéritif offert aux parents en fin de cette semaine de la santé. On y a goûté, une multitude de petites choses toutes simples, mais délicieuses et surtout très saines. Entre autres, un thé glacé accompagné de bâtonnets de carotte et de concombre à déguster, en mode dip, avec une bio mousse de betterave. Un régal, paraît-il.