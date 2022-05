"Place aux jeunes" à Flobecq, un festival pour les 12-16 ans

Récolter la parole du jeune

Ce samedi 14 mai, dès 10h30, le festival Place aux jeunes, proposera une série d’animations et d’ateliers aux 12-16 ans, le public cible de cette nouvelle manifestation, première du genre. On y retrouvera notamment un "air games" (parcours sur structures gonflables, un peu sportif), un babyfoot géant, des ateliers d’expression d’artistique, du diamond painting , un "Detective game" (une sorte de Cluedo sera recréé dans le petit bois du parc: les enquêteurs en herbe devront résoudre et retrouver l’auteur d’un meurtre qui a été commis à cet endroit), et d’autres choses encore. Des animateurs des deux maisons de jeunes de la région, Vaniche (Frasnes-lez-Buissenal) et le PAJA (Amougies) seront également présents sur place pour mettre sur pied des activités et encadrer les participants, avec le soutien de pas mal de bénévoles. " L’objectif de ce festival est aussi de récolter la parole des jeunes , explique Mélanie Jonckheere, éducatrice: le but est aussi de faire connaître notre service, son travail. Car si on nous connaît par nos activités, nous manque aussi parfois de visibilité. " Le confinement a entraîné une perte de contact avec les jeunes, le AMO n’ayant pas pu se rendre par exemple dans les écoles des cinq communes pour présenter ses animations; " On espère, une fois le contact repris, pouvoir créer dans la foulée du festival, un groupe de jeunes qui portera ce nom. On leur proposera des activités, pour s’inclure dans leur quartier, leur village, bouger et faire entendre leur voix. Pour que ce ne soit pas qu’un coup d’épée dans l’eau", ajoute Mélanie.

Une participation de cinq euros sera demandée. L’inscription (0498/122318) est souhaitée afin de faciliter l’organisation de cette journée de festival "Place aux jeunes" soutenue par Cap 48, qui rencontre déjà un bel engouement, particulièrement du côté de Flobecq et Celles. Une page Facebook et un "Instagramont été créés.

Horaire des navettes

Vers Flobecq le matin: Amougies Place (11h et 11h30), Pottes Place (11h15 et 11h45), Escanaffles, rue Mgr Descamps (11h20 et 11h50), Celles Place (11h25 et 11h55), Velaines Place (11h55 et 12h05), Anvaing Place (11h45 et 12h15), Anvaing Athénée (11h45 et 12h15)n Frasnes Gare (11h55 et 12h25), Ellezelles Place (12h10 et 12h40), Flobecq Parc (12h20 et 12h50).

Vers Flobecq l’après-midi: Amougies Place (13h et 13h30), Pottes Place (13h15 et 13h45), Escanaffles, rue Mgr Descamps (13h20 et 13h50), Celles Place (13h25 et 13h55), Velaines Place (13h55 et 14h05), Anvaing Place (13h45 et 13h15), Anvaing Athénée (13h45 et 14h15), Frasnes Gare (13h55 et 14h25), Ellezelles Place (14h10 et 14h40), Flobecq Parc (14h20 et 14h50).

Les horaires retour seront affichés sur place.

www.lehamo.org