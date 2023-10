Si le reste de la journée la pluie était battante, les dieux se sont concertés pour que la soirée de la première édition du Rocktobre soit sèche.

Dès 18 h, on pouvait entendre les premières guitares avec The Extremist by Joe Stariani Tribute. Vers 19 h, le groupe de rock régional Ground Zéro a lancé la sauce avant de laisser place au cover officiel de Metallica "Present Danger" venu direct des Pays-Bas pour enflammer le kiosque. De "Nothing Else Matters" à "Seek and Destroy", les meilleurs titres y sont passés ! Le public chantait en chœur les tubes de leur groupe préféré et l’ambiance était au beau fixe.

Comme nous le relatent Christine Dubus et Frédéric Di Lorenzo: "Cette idée a fleuri par l’un des membres de l’équipe du service Animation qui est fan de rock. Pour cette première, et ce malgré la météo, on compte près de 180 participants. Espérons que le bouche-à-oreille va se faire et que nous aurons encore plus de monde pour l’édition 2024 !"