Rocktobre, un festival dans le parc

Dans leur programme culturel, l’ASBL Estaim’Culture et la Commune d’Estaimpuis veillent à offrir une belle diversité, pour tous les styles et publics. Preuve en est: un premier festival de rock. "C’est l’un de nos collègues, musicien et amateur de rock, qui en a eu l’idée, explique Vanessa De Clercq du service Animation. Il a démarché plusieurs groupes, et nous avons hâte de pouvoir accueillir les rockeurs ce vendredi."