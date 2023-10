On aurait pu dès lors croire à une législature sans heurt. Mais des tensions internes éclatent dès l’annonce des résultats, et la décision de Daniel Senesael (fort de ses 2 068 voix de préférence) d’enfiler à nouveau l’écharpe mayorale alors qu’il avait laissé entendre, durant la campagne, qu’il ferait un pas de côté laissant ainsi la voie ouverte pour son "poulain" Quentin Huart…

Daniel Senesael et Quentin Huart, au soir des élections communales de 2018… ©ÉdA

Entre les deux hommes, le divorce est consommé en mars 2021 lorsque le premier échevin Quentin Huart se retrouve privé temporairement de ses attributions après avoir remis en question un projet immobilier approuvé par le Collège communal.

D’autres affaires attisent les tensions et affichent au grand jour une scission (entre deux générations) au sein du Collège et du parti de la majorité: la motion de méfiance rejetée à l’égard de Jean-Michel Nottebaert (accusé de harcèlement et d’agressions par les assistantes sociales du CPAS), la démission de l’échevine Adeline Vandenberghe, le dossier des terrains de padel… et encore tout dernièrement la désignation de Frédéric Di Lorenzo comme tête de liste pour 2024 au détriment de Quentin Huart qui avait mené les socialistes estaimpuisiens en 2018.

Avec ou sans la jeune garde socialiste ?

Le coup de grâce pour Quentin Huart que l’on pensait digne successeur de Daniel Senesael ? L’intéressé n’a pas encore pris de décision quant à son avenir dans la politique locale. Stop ou encore ? Seule certitude: s’il continue, ce sera avec le PS… certes, un peu "coincé" par son mandat de président du PS de Wallonie picarde.

La décision du premier échevin pourrait guider celles de la jeune garde socialiste estaimpuisienne (comme Sophie Vervaecke, Chloé Tratsaert, Julien Lecomte) qui avait aussi appelé à la démission de Jean-Michel Nottebaert lors de l’affaire du CPAS. L’échevine Sophie Vervaecke se dit en réflexion. Les candidats à la liste PS-LB doivent se faire connaître d’ici la fin du mois d’octobre.

Jean-Michel Nottebaert a déjà fait savoir qu’il ne représentera pas en octobre prochain. ©

Seul départ déjà confirmé: Jean-Michel Nottebaert. A contrario, on peut notamment s’attendre à ce que Christine Dubus, François Deconinck, Isabelle Marquette poursuivent l’aventure politique. Quant à Daniel Senesael, si sa santé lui permet, il devrait pousser la liste et vraisemblablement récolter à nouveau le plus grand nombre de votes au sein de la commune. Reste à voir s’il s’engagera dans un sixième mandat consécutif.

Frédéric Di Lorenzo aura la lourde tâche de réunir les Socialistes autour de la liste PS-LB ©

Mais avant cela, Frédéric Di Lorenzo aura la lourde et difficile tâche de composer une équipe unie, solidaire, motivée et décidée à faire fi des divergences du passé même si ces dernières ont laissé des traces et pourraient peser dans la balance.

Sur la liste, mais pas à la table ?

Même s’il sera sur la liste Écolo, José Lericque devrait ensuite faire un pas de côté et ne pas siéger au conseil communal. ©ÉdA

Du côté d’Écolo, si les trois conseillers (José Lericque, Xavier Adam, Patrick Vantomme) pourraient figurer sur la liste, il n’est pas certain qu’ils se porteront candidats pour siéger au conseil. José Lericque a déjà annoncé qu’il ne sera plus conseiller communal. Pour le reste, Écolo doit aussi pallier des départs comme les jeunes Pauline Trooster et Tatiana Stellian. Les Verts ont bien tenté d’attirer dans leurs rangs de nouvelles recrues comme Adeline Vandeberghe ou les socialistes "dissidents", sans grand succès. La quête se poursuit en coulisses…

Si Adeline Capart et Patrick Van Honacker se représenteront, ça en est fini pour Bernard Wattez (au centre) ©ÉdA

Au sein du groupe "Pour Vous", les choses se précisent. Adeline Capart sera à nouveau tête de liste tandis que l’ancien bourgmestre Patrick Vanhonacker sera en dernière position. Bernard Wattez, actuel conseiller communal, a quant à lui fait le choix de ne plus se représenter.