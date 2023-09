Deux nouveaux Satcheux intronisés par la confrérie (vidéo)

Cette année, deux nouveaux membres ont introduit la confrérie: Thomas Dellusine et Philippe Verbeke. "De nouveaux membres dans notre confrérie bien-aimée, pour leur intronisation. Bon vent dans cette nouvelle aventure !", salue Daniel Senesael. Le bourgmestre a également tenu à remercier le Grand Maitre de la confrérie, Francis Ladam, ainsi que toute l’équipe de bénévoles pour leur investissement infaillible.

Symbole de l’amitié franco-belge, les Satcheux c’est une grande famille comme l’exprime Thomas Dellusine, de Leers-Nord: "Je suis fier d’en faire partie et c’est une joie pour moi de m’investir et de partager cette ambiance en famille et entre amis ! " Pour Philippe Verbeke, ancien chauffeur de bus qui vient d’Evregnies, cette reconnaissance salue son travail de bénévolat auprès personnes seules et âgées de l’entité. "Deux amis ont souhaité que je rejoigne la confrérie, et c’est une joie pour moi !"

Comme d’accoutumée, c’est ensuite une bonne bière Satcheu qui s’est vue offerte aux invités par la sympathique équipe de l’administration communale d’Estaimpuis afin de lancer les festivités du week-end, et qui marquent l’amitié franco-belge.