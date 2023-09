Saison migratoire pour "Aquar’ailes": la nouvelle expo au château d’Estaimbourg par Chantal Anderson et Chantal Lemoine

Chantal Anderson, Meninoise, partage les mêmes centres d’intérêt mais les exprime évidemment selon sa propre sensibilité, ce qui rend les deux amies très complémentaires et assure à la fois la variété et l’unité de cette exposition. C’est son admiration pour l’univers de Jean-Michel Folon qui l’a amenée à l’aquarelle. Si, en trois décennies, elle s’est émancipée de son mentor et a construit une œuvre abondante, variée et originale, certaines de ses créations en restent imprégnées. Elle saisit toutes les opportunités pour les partager, lors de foires et autres rencontres artistiques. C’est dans le magnifique écrin du château de Bourgogne que nos deux talentueuses aquarellistes vous fixent rendez-vous.

Leur exposition se tient jusqu’au 17 septembre, de 11h à 18h le week-end et de 14h à 17h en semaine.