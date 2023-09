Le Ravélo en attendant le Beau Vélo l’été prochain à Estaimpuis

Le député-bourgmestre Daniel Senesael qui a, comme d’habitude, accompli lui aussi la balade, a annoncé que sa Commune aura l’honneur d’à nouveau participer à l’émission de la RTBF, le Beau Vélo de Ravel. Ce sera en plus dans le cadre d’un projet pilote, appelé "slowup". Le circuit sera en effet totalement sécurisé et parsemé d’animations liées à la locomotion douce: trottinettes, planches à roulettes, segways et autres mono roues. Vous pouvez déjà pointer le 17 août 2024 dans vos agendas…