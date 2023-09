Clémence et Étienne (Estaimbourg) n’ont pas perdu au change: ils célèbrent leurs noces d’or

M. et Mme Dessart-Dubart ont reçu les autorités communales à l’occasion de leurs noces d’or. Clémence, née à Vezon, le 19 novembre 1944, est une épouse et une maman attentive pour le bonheur de leurs enfants Isabelle et Stéphane, désormais installé en Alsace mais présent à cette réception, de cœur mais aussi grâce à la magie du numérique ; puis Pauline, Laly et Lina, leurs petits-enfants. Étienne Dessart, né à Lobbes, le 27 juillet 1955, a mené l’essentiel de sa carrière comme agent de change, à Rekkem puis à Hensies pour le compte de la Maison Debonnet de Pottes. Ils se sont mariés à Hollain, le 5 septembre 1973. Voilà 43 ans qu’ils habitent leur jolie maison de la campagne estaimbourgeoise. Ni l’autoroute, ni la déchetterie ni même l’ancienne caserne des pompiers qui se sont ensuite installées à proximité, n’a réussi à entamer la quiétude et la douceur de vivre de nos jubilaires.