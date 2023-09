Surprise à Estaimpuis : Frédéric Di Lorenzo mènera la liste PS-LB

Assurément, un coup dur pour Quentin Huart qui est pourtant le président du PS de Wallonie picarde mais qui paie sans doute la distance prise, ces dernières années avec le bourgmestre et d’autres membres du Collège. Ce résultat pourrait laisser des traces… "Je suis bien évidemment très très déçu, mais je m’y attendais, réagit Quentin Huart. Je prends un acte…" Il ne s’exprimera pas davantage.

Quant à Frédéric Di Lorenzo, il se dit prêt à mener la liste. "En enfilant l’écharpe échevinale il y a un an et demi (NDLR: suite à la démission d’Adeline Vandeberghe) , j’ai pris conscience des responsabilités qui nous incombent et je suis heureux de travailler pour l’intérêt général et de me mettre au service des citoyens. J’avais dès lors envie de pouvoir continuer à m’engager pour poursuivre mon action et porter les idées du PS-LB." Il est bien conscient du climat assez tendu qui règne au sein du groupe, et que le résultat d’hier soir ne risque pas d’améliorer… "Le travail commence maintenant pour unir, réunir et fédérer nos élus, nos militants, et nos citoyens autour du projet du groupe. Et malgré les différences ou les divergences, il faut continuer à faire avancer les dossiers pour les citoyens."

Les candidats doivent désormais se faire connaître d’ici le 30 octobre pour la constitution définitive de la liste. S’il se représente, Daniel Senesael pourrait comme la dernière fois, pousser la liste ; ce qui ne l’avait pas empêché de rempiler en tant que bourgmestre.