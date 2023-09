"En effet, l’on se déplace au quotidien et pour plusieurs raisons: déposer ses enfants à l’école, se rendre à l’heure au travail, faire ses courses, se balader, découvrir, tisser des lieux, retrouver une condition physique… la liste est longue avec, bien sûr, au sommet, la décarbonation et les enjeux climatiques, relève Thierry Duboisdenghien, conseiller en mobilité. Le “mois de la mobilité” permet donc d’aborder celle-ci sous différents angles, avec à l’agenda des conférences et des animations tous publics."

Le Ravélo, une balade familiale

L’un des moments forts de ce mois de la mobilité se vivra ce samedi 9 septembre, à 14 h 30, au départ de l’école de Néchin, avec le Ravélo, une balade conviviale d’une vingtaine de kilomètres pour petits et grands… à vélo. "Une belle occasion de profiter des derniers jours de l’été, dans un environnement rural et vivifiant, signale le bourgmestre Daniel Senesael. Avec au retour, un concert de Back In Time (cover des années 80) et une tombola pour remporter un vélo."

La "Vélodyssée" autour du globe avec un Mouscronnois

La mobilité, on en débattra aussi tout au long du mois de septembre. Le premier rendez-vous se déroulera, ce jeudi 7 septembre, à 18 h 30, à la Maison de l’Environnement. "Nous accueillerons François Loncke, un Mouscronnois qui a parcouru à vélo quelque 49 000 kilomètres, dans un périple à travers tous les continents", annonce Thierry Duboisdenghien. "J’ai senti que ce moyen de transport remplirait mon rêve de rencontrer, au plus près, les habitants des pays proches et lointains", explique François Loncke qui partagera ses souvenirs de voyage.

"Quelle mobilité pour l’avenir ?" avec Frédéric Héran

D’autres conférences sont annoncées. Pour débattre sur les modes de déplacements à venir et les enjeux sociétaux et environnementaux, Frédéric Héran sera présent à Estaimpuis, le jeudi 14 septembre à 18 h 30.

Patrick Bacquaert abordera quant à lui, le jeudi 21 septembre à 18 h 30, les conséquences néfastes de la sédentarité sur la santé et, surtout, les bienfaits pour le corps et le bien-être d’une mobilité active.

Le 5 octobre, à 18 h 30, également à la Maison de l’Environnement, l’Observatoire de la Santé du Hainaut proposera une conférence "Comment bouger ? Quelle mobilité pour la santé ?"

Un atelier pour apprendre à réparer son vélo

Souhaitant également rendre le citoyen actif, la Commune d’Estaimpuis proposera une formation "clé en main" pour apprendre à réparer soi-même son vélo et ne plus se sentir démunis à la moindre panne. L’atelier "trucs et astuces pour réparer votre vélo" se tiendra le samedi 23 septembre, à 10 h, à la Maison de l’Environnement. Gratuit, mais sur inscription (056 48 13 23).

Des abris à vélo dans les écoles

En parlant de promotion du vélo, le bourgmestre tient à préciser qu’en cette rentrée scolaire, les élèves du CEME et de l’école communale d’Evregnies peuvent désormais stationner leur cycle, au sec et en toute sécurité, sous des abris. "D’ici l’année prochaine, toutes les écoles en seront équipées, ajoute Daniel Senesael. Pour favoriser cette mobilité douce, il faut aussi signaler la politique de la commune en termes d’entretien et de réhabilitation de sentiers avec une enveloppe de 20 000 euros par an."