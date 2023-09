Après l’effort, une arrivée en musique pour le semi-marathon d’Estaimpuis

Plus que sportive, l’ambiance se voulait chaleureuse et festive, non seulement grâce à une équipe organisatrice de choc mais aussi à des musiciens, des fanfares et des DJ’S de choix. Comme Mademoiselle Luna qui a mis le feu au parc d’Estaimbourg ou encore à la fanfare "La P’tite Teuf" et le groupe de percussion sur bidons "Les Z’Blam" qui ont encouragé, sur le parcours, les sportifs dans la bonne humeur, et avec un enthousiasme contagieux.

À l’arrivée, les courageux sportifs ainsi que leurs supporteurs ont aussi été accueillis par l’enfant du pays, Stéphane Pauwels qui a embrasé la scène comme il le faisait au début de sa carrière ; DJ a en effet été l’un de ses premiers jobs. Toujours aux platines, le Tournaisien Stéphane Baert a ensuite proposé ses meilleurs sons.

Si la fête était au rendez-vous, l’événement a aussi été une réussite d’un point de vue sportif. "Nous avons accueilli quelque 700 personnes, précise Frédéric Di Lorenzo. Né d’une discussion avec Daniel Senesael lors du marathon de Venise, l’événement est aujourd’hui devenu un incontournable de la région." Au niveau du palmarès, notons les bons résultats de Benoit, Gilles, Mathieu chez les hommes et de Marie, Marie, Mireille chez les femmes.