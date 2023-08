Estaimpuis: une saison pour vivre la culture, même là où on ne l'attend pas!

Festival Rocktobre, avec un cover officiel de Metallica !

Au rang des nouveautés, on peut déjà annoncer l’organisation du festival "Rocktobre" au parc de Bourgogne, le vendredi 20 octobre, à partir de 18 h. "Le tout premier festival de rock estaimpuisien, salue le bourgmestre. On retrouvera notamment un cover officiel de Metallica, “Present Danger” ainsi que les groupes de Ground Zero et de The Extremists."

Des petits chanteurs de Belgique à Dany Rossi

La musique reste un élément central de la culture à Estaimpuis, avec de nombreux concerts et récitals. "Notamment à l’approche des fêtes de fin d’année, ajoute Daniel Senesael. Nous organisons ainsi trois concerts de Noël, dans trois églises différentes: Sylvain Ketels et Patrick Salmon (trompette et orgue) à Néchin, le 3 décembre ; La Tendresse (gospel), à Estaimbourg, le 9 décembre ; Les Petits Chanteurs de Belgique à Estaimpuis, le 16 décembre." Un peu plus tôt, le 26 novembre, à Leers-Nord, le pianiste Wojciech Waleczek revisitera les plus grands succès de la musique classique tandis que le 3 février, Dany Rossi rendra hommage à Jacques Brel, "De Bruxelles aux Marquises".

"Au-delà de ces rendez-vous du programme, nous essayons d’amener la culture dans nos différents événements, là où on ne l’attend pas, en la rendant ainsi accessible au plus grand nombre. Comme dans le cadre du semi-marathon, ce dimanche 3 septembre, où nous accueillons Mademoiselle Luna, et les DJ’s Stéphane Pauwels et Stéphane Baert. À l’arrivée du Ravélo, le 9 septembre, on pourra profiter du concert de “Back In Time”."

Les Taloche et Saive pour un showping

L’humour ne sera pas en reste avec les frères Taloche et Saive qui présenteront, le 24 novembre, au complexe d’Estaimbourg, leur spectacle "Showping is back", mêlant rires et sport. "On aura aussi la chance de recevoir, le 20 avril, Éric Boschman, avec un spectacle-dégustation qui mousse… “L’Age de la bière”."

Plus d’une dizaine d’expositions sont également prévues au sein du château de Bourgogne et de la Maison du Canal. D’autres rendez-vous peuvent déjà être inscrits à l’agenda: la journée du Patrimoine (le 10 septembre, avec visites incongrues de l’église de Saint-Léger, et ouverture du château de la Royère), le festival des Contes (le 24 septembre), le salon du Livre (les 21 et 22 octobre), le carnaval des Enfants (le 28 février), la chasse aux œufs et inauguration de la saison touristique (le 31 mars), le salon Saveurs et Nature (le 12 mai), l’élection Miss et Mister Estaimpuis (le 18 mai), la fête de la Musique (les 21 et 22 juin), la fête de l’Été (le 21 juin), l’ouverture de Canal Plage (le 5 juillet).

"Enfin, les pigeons voyageurs pourront s’aventurer dans de nombreuses régions belges avec les journées à Bruges, à Ostende, à Bruxelles, à Gand, à Durbuy, ainsi qu’à l’étranger avec le voyage en Alsace ou celui d’une semaine en Istrie", conclut Daniel Senesael.