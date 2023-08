Centre Educatif Mitterrand Estaimpuis : ambiance chantier à la veille de la rentrée (vidéo)

Pour le 2 étage, où l’on retrouvera des classes pour les 5 et les futurs 6 secondaire ainsi que des laboratoires, il faudra, par contre, attendre un peu. "Nous n’en avons pas besoin dans l’immédiat, ajoute Daniel Senesael. Cette année, nous n’avons qu’une classe de cinquième qui pourra, dans un premier temps, être accueilli au premier étage. Les travaux vont suivre, et nous espérons pouvoir occuper ces espaces supplémentaires d’ici fin septembre ou octobre."

Il reste également tout le bardage extérieur du bâtiment à poser ainsi que les aménagements des abords à réaliser. L’école va encore vivre au rythme des travaux durant quelque temps. "Tout sera mis en place pour limiter au maximum les désagréments pour les élèves et les enseignants. Ce sera également bien sécurisé ; ainsi, l’accès à l’école reste maintenu, pour le moment, par l’entrée habituelle, côté parking."

Si le chantier a pris du retard, c’est notamment en raison du soulèvement, mais aussi des infiltrations et des fissures de la dalle du sol de la future salle multisport située au rez-de-chaussée. "Nous avons encore eu une réunion ce vendredi avec les différents intervenants du chantier et les assurances pour envisager les mesures curatives et préventives à mettre en place, explique le bourgmestre. Il faudra couler une dalle de béton supplémentaire au-dessus de l’existante afin de répondre à la problématique de stabilité et de résistance. Il y aura également un dispositif technique pour éviter de nouvelles montées et infiltrations d’eau. Cela sera un sacré chantier, notamment par le fait que vu la présence du bâtiment, il va falloir descendre tout le matériel et les matériaux à la main… Les travaux sont estimés à 300 000 euros, et les assurances devraient prendre en charge les 2/3, et pour Ie reste, on va en discuter avec les différents intervenants. ll n’est pas question que la Commune doive mettre à la main à la poche pour un problème dont elle n’est pas responsable !"

Daniel Senesael espère que les élèves pourront intégrer la salle multisport pour la fin de l’année 2023. "En attendant, les élèves effectueront leurs sessions de cross et de piscine, et continueront à bénéficier des installations du complexe sportif d’Estaimpuis."