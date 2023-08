À quelques jours de la ducasse d’Estaimpuis, le plafond de la salle "Bon Accueil" s’est effondré

"Il s’agit d’une salle appartenant à l’Unité Pastorale du Val de l’Escaut, et donc privée, non liée à la Commune, précise le bourgmestre Daniel Senesael. Cependant, on m’avait signalé que des éléments du plafond étaient tombés la semaine dernière, et que des signes de faiblesse y avaient été constatés. Par mesure de précaution, les responsables avaient dès lors interdit l’accès à la salle depuis quelques jours. Le plafond s’est finalement complètement effondré ce mardi… Fort heureusement, lorsque la structure est tombée, la pièce était vide et il n’y a donc pas de victime à déplorer !"

Un plan B pour le repas de la ducasse

Du côté du comité des fêtes d’Estaimpuis, organisateur de la ducasse du village, on avait également été informé, en début de semaine, de la fermeture de l’un des espaces de la salle paroissiale. "Cela nous a permis d’envisager rapidement un plan B, notamment pour l’organisation de notre repas qui reste bien évidemment maintenu, relève Adeline Capart, membre du comité des fêtes. Il était déjà prévu d’installer un chapiteau sur le parking. La petite salle du Bon Accueil, jouxtant celle dont le plafond s’est effondré, reste quant à elle accessible et opérationnelle, en toute sécurité. À côté de cela, pour pallier l’absence de la grande salle, la Commune nous a mis à disposition des tentes et tonnelles pour accueillir les convives à l’abri, si jamais il pleut."

Pour rappel, la ducasse d’Estaimpuis débute ce samedi 25 août avec son marché aux puces (500 exposants), son tournoi de pétanque et en soirée, les concerts de "Back In Time" et de Jordan Dubois ainsi que le cortège des Allumoirs. Le dimanche 26 août, en parallèle du repas à midi, une marche et une balade à vélo seront proposées.