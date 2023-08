Jaloux, l'Estaimpuisien frappe sa femme et la trompe !

"Je regrette. Il y avait des coups par épisodes et c’était dû à ma jalousie."

La présidente balance un uppercut au prévenu: "Vous êtes jaloux mais c’est vous qui allez voir ailleurs ! En plus, dans les échanges de messages, on ne trouve aucun mot gentil envers elle, sauf quand elle se rend à la police. C’est de la violence gratuite."

Guillaume aimerait reprendre la vie commune à sa sortie de prison : "Je veux bien suivre une thérapie conjugale et montrer que j’ai changé".

"C’est ignoble et pervers"

La dame, qui ne demande que l’euro symbolique, a pris la parole : "Avec son incarcération, il a pris une grosse claque. Maintenant, les enfants le réclament et tout le monde a droit à une seconde chance. J’espère qu’il la saisira".

Le procureur parle de cauchemar pour la victime et n’a pas mâché ses mots à l’encontre de Guillaume : "Vous la trompez en allant sur des sites pornos pour y rencontrer des prostituées et vous piquez des crises de jalousie à une femme avec laquelle vous avez sept enfants ! C’est ignoble et pervers ! Vous n’avez aucune excuse. Elle travaille, vous allez la rechercher et vous la brûlez avec une cigarette. C’est tout simplement de la torture".

Sans en préciser la teneur, le procureur a requis une peine sévère.

Un 8e enfant...

La tâche de la défense n’était pas simple. “Mon client n’est pas un monstre. Il n’a pas toujours agi comme ça. Dans ses précédentes relations, il n’a eu aucun problème. Avec sa femme, ils se sont rencontrés en 2003 et ont eu sept enfants. Jusqu’en 2010, tout se passait bien, puis madame a décroché un travail. Il a perdu la tête et s’est fait des films. Il était comme un lion en cage chez lui et entendait des ragots dans le quartier au sujet de sa femme".

La défense ajoute que son client s’est d’abord montré insultant avant d’entrer dans une dynamique de violence. "Il s’en veut. Par contre, il conteste l’avoir brûlée. Il veut se faire suivre et son séjour en prison depuis deux mois l’a fait réfléchir. Nous demandons le sursis probatoire."

Précisons que le huitième enfant du couple est en route... Jugement le 14 août.