Bientôt deux nouvelles enseignes à Mains & Sabots (Estaimpuis-Mouscron), dont Centrakor

Il y a lieu de noter qu’il ne s’agit pas de la construction de nouveaux espaces commerciaux. Les deux enseignes prendront place dans des cellules laissées vides depuis quelques mois.

"La présente demande permettra à Mains & Sabots de poursuivre son évolution, peut-on lire dans le dossier de demande de permis. Le centre commercial étant autorisé depuis 2014, il nécessite désormais de s’adapter aux besoins et aux attentes de sa clientèle, en diversifiant et en augmentant l’offre commerciale proposée tout en comblant deux cellules commerciales existantes et en évitant, à terme, la création d’une friche commerciale."

Centrakor, le premier en Wallonie picarde

La première enseigne qui a décidé d’investir quelque 800 000 euros pour s’implanter à Estaimpuis est "Centrakor". Elle prendra place dans l’ancienne cellule (3 000 m2) de Mr. Bricolage qui a déménagé dans la nouvelle zone du centre commercial. Pour Centrakor, spécialisé dans l’équipement de la maison et de la décoration à petits prix, et déjà fort de quelque 450 magasins (surtout en France), il s’agira d’une première en Wallonie picarde. Implanté en Belgique depuis 2019, le magasin le plus proche est situé à La Louvière. L’enseigne est, par contre, bien implantée dans le nord de la France, comme à Villeneuve d’Ascq, Tourcoing, Marcq-en-Baroeul, etc.

Le deuxième magasin annoncé dans la demande de permis est lié au groupe "SEB", numéro 1 mondial dans le domaine du petit équipement domestique (avec les marques Tefal, Moulinex, SEB, Calor, Rowenta, Krups,…). Il pourrait prendre place dans la cellule laissée vacante (300 m2) par Cmonspa qui a baissé le rideau, même si du côté du groupe SEB, on précise qu’aucun contrat n’a encore été signé !

"Avec l’implantation de Centrakor et du groupe SEB, la présente demande permet bien de favoriser l’accès au marché à de nouveaux prestataires de services qui pourront aider au développement d’une offre commerciale plus variée en achats semi-courants légers et lourds."

15 ETP supplémentaires

Ces deux nouvelles enseignes devraient permettre de générer 12 temps pleins et 6 temps partiels supplémentaires, soit un total de 18 emplois créés ; ce qui représente la création de 15 équivalents temps plein (12 pour Centrakor et 3 pour SEB). Actuellement, le site Mains & Sabots emploie déjà quelque 195 personnes, pour 169 équivalents temps plein.