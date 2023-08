La fontaine de la place de Bailleul fonctionne enfin… deux ans après son inauguration (vidéo)

"Plusieurs problèmes avaient été constatés, rappelle Frédéric Di Lorenzo, échevin des Travaux. D’abord au niveau de l’étanchéité de la chambre de visite où sont installées les pompes, et donc dès que le niveau d’eau montait, cela occasionnait un court-circuit. Ensuite, par rapport à la conception de la fontaine, et l’utilisation de gabions en pierres pour le pourtour. Dès que le vent soufflait un peu, l’eau s’envolait et s’échappait dans la terre au lieu de réintégrer le circuit fermé ; ce qui entraînait une baisse rapide du niveau de l’eau."

Des solutions techniques ont pu être trouvées par l’équipe communale et les travaux ont été réalisés et pris en charge par l’entreprise mandatée pour la mise en place de cette fontaine.