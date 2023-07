Frédéric Lyvins co-écrit avec les élèves du Centre éducatif d'Estaimpuis

"L’atelier se déroule de la manière suivante, explique-t-il. D’abord, nous récoltons les informations relatives à chaque élève et essayons de pointer ce qui rend chacun unique. Ensuite, nous fabriquons l’histoire et relatons ensemble le rôle que chacun aura à jouer dans le récit. Les élèves choisissent ensemble l’univers dans lequel les personnages évolueront, le temps, les actions, et même le titre. Lorsque nous devons prendre une décision par rapport à l’histoire, nous procédons par vote.

Ensuite, avec toutes ces informations, je rédige l’histoire de mon côté."

Pas le racisme, l’homophobie ou le suicide

Frederic Lyvins présente le roman "Scary Tales, Terreur au CEME". Il a co-écrit son livre avec les élèves de première secondaire de l'école CEME. ©EdA

Tel un véritable chef d’orchestre, Frédéric guide ses élèves dans la création, sans pour autant prendre parti sur le fond du récit. Ce sont les élèves qui décident de toute l’histoire.

"Je ne suis là que pour indiquer une marche à suivre. Ce sont eux qui décident de l’entièreté du récit, et je veille à rester dans un schéma respectueux d’autrui et des principes moraux.

Nous n’abordons donc jamais certains thèmes tels que le racisme, l’homophobie, le suicide ou la violence en général."

Utiliser la littérature pour briser les barrières

Par cet exercice, Frédéric a pu remarquer qu’il entrait peu à peu dans l’intimité de chacun: "Le fait de vouloir prendre un rôle dans l’histoire que nous créons me permet de lire en certains, découvrir les traits de personnalité qui les définissent. Mon but est, avant tout, de leur faire aimer la littérature au travers de l’écriture. Souvent, il ne faut pas insister beaucoup afin que l’engouement se crée chez les élèves. En effet, même les jeunes décrits parfois comme turbulents sont fort calmes et d’ailleurs très intéressés par le récit. C’est un point d’honneur, car nous créons un lien fort en quelques heures à peine".