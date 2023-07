Ce petit groupe de citoyens d'Estaimpuis et de Leers a proposé cette année de passer une nuit à la belle étoile, invitation lancée aux petits et aux grands. Le lieu de campement était un terrain de la ferme d'Adeline Vandenberghe. Comme celle-ci nous l'explique: "Notre collectif créé en 2021 à pour but d'agir pour la préservation de l'environnement et de sa biodiversité. Tous ensemble nous partageons nos compétences et semons notre petite graine.

©EdA

Dans notre groupe, nous avons par exemple Pierre qui est apiculteur, Nicolas qui est à la fois notre conteur mais aussi notre guide nature et Sarah qui est ingénieur et spécialiste dans les plantes médicinales".

Douce nuit!

Après un repas "auberge espagnole" où tous ramenaient quelques victuailles, vers 21 h et sous le crépitement du feu et la lumière feutrée du crépuscule, une douce musique fut lancée avec la voix mélodieuse de Nicolas! En quelques secondes, il transporta le public dans des contes et des légendes autour des oiseaux, des renards, de la lune ou de l'eau, mais aussi de la bonté de quelques humains. Plongés dans un autre univers, les yeux des enfants et des parents brillaient comme les étoiles, que nous ne pouvions malheureusement pas observer car les nuages gris dominaient.

©EdA

Après cette escapade contée, Nicolas a cédé la place à Florian du CRIE de Mouscron venu expliquer et faire découvrir l'univers des chauves-souris et leur présence indispensable sur notre terre.

Une promenade en sa compagnie était programmée, avant de se nicher dans les tentes et de passer une douce première nuit à la belle étoile dans la campagne d'Estaimbourg. Avec, le lendemain, une superbe expérience à raconter!