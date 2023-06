Saint-Léger: Jacqueline et Jean-Marie, de l’or au diamant

Même s’ils ne sont pas Crésus, l’or tient une certaine place dans l’existence de M. et Mme Delemme-Verhelle. Tous deux ont en effet longtemps travaillé à la "Mine d’or", entreprise textile dottignienne, ont en commun un cœur d’or dont peuvent témoigner leur entourage ainsi que leur fille Fabienne, petite-fille Wendy et arrière-petits-enfants Naël et Lena.