Entre détermination et ténacité, le bilan parlementaire de Daniel Senesael

En tant que président de la zone de police du Val de l’Escaut, au sein de l’hémicycle, le député-bourgmestre a aussi plaidé pour une sécurité accrue tant pour les citoyens que pour les services de police. "Il y a notamment la question de l’insécurité au sein de nos gares et transports en commun, relève Daniel Senesael. Une proposition, dont je suis cosignataire, et qui vise à renforcer la police des chemins de fer, a ainsi été adoptée à l’unanimité. Le but de cette résolution est évidemment de renforcer la sécurité qui peine souvent à être garantie au sein de nos réseaux de transport mais également, de motiver à l’utilisation de nos services de transport public par souci climatique et environnemental." Au regard de l’actualité, le député a aussi appelé à l’amélioration de l’assistance médicale lors des privations de liberté par la police et est revenu sur la formation, les moyens et le statut des policiers.

Membre de la "Commission de l’Énergie, de l’Environnement du Climat", Daniel Senesael s’est également intéressé à ces enjeux, notamment l’exploitation minière des fonds marins ou l’interdiction du glyphosate. Outre la lutte contre les discriminations, l’élu estaimpuisien a mis son engagement aux côtés des Wallons picards et de leurs problématiques. "Évidemment, l’ancrage local est essentiel pour un élu, qui se doit d’être présent pour l’ensemble de sa région. J’ai pu appuyer les revendications qui m’ont été transmises dans de nombreux domaines: les problématiques en matière de sécurité ou de mobilité de par la situation transfrontalière, le déménagement des services de distribution de la poste de Frasnes-Lez-Anvaing, les problématiques en gare de Tournai ou de Mouscron, l’extinction de l’éclairage public, les terribles drames s’étant déroulés dans le centre Fedasil de Mouscron, la détention arbitraire d’Olivier Vandecasteele ou encore les cyberattaques d’institutions publiques: les exemples de questions et d’investigations sur des enjeux tenant à cœur nos concitoyens n’ont pas manqué."

Un travail parlementaire qu’il reprendra dès la rentrée, et pour le reste… un possible 3e mandat comme député fédéral au lendemain des élections de 2024 ? "La santé d’abord, et on verra bien ce que l’avenir nous réserve… Rien n’est encore été décidé", conclut Daniel Senesael.