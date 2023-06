Après plus de 20 ans au restaurant Le Colombier, Samy et Lindsay vont faire revivre Les Quatre Saisons

Pour plus petit

Après 21 années passées à Estaimbourg, le couple se lance dans un nouveau challenge, à quelques kilomètres de là, au restaurant "Les Quatre Saisons" à Warcoing. "Cela faisait déjà quelques années que nous réfléchissions à un nouveau projet, et cette réflexion s’est accélérée suite à la crise Covid et à la crise énergétique, ajoute le cuisinier. En effet, il devient de plus en plus difficile de trouver du personnel, et avec le grand espace dont nous bénéficions avec Le Colombier, nous sommes obligés de limiter le nombre de couverts pour assurer un service de qualité. À côté de cela, les coûts de l’énergie ont explosé et donc il est plus intéressant de pouvoir disposer d’un restaurant plus petit. Le restaurant"Les Quatre Saisons"dispose d’une quarantaine de couverts, il faudra ainsi donc moins de personnel. Puis, au niveau des frais énergétiques, ce sera aussi moindre."

Samy et Lindsay ont donc saisi la balle au bond lorsqu’ils ont appris la fermeture, en mai dernier, du restaurant situé le long de la Grand-Route à Warcoing. "On y retrouve tout ce qu’on recherchait: un emplacement proche de l’actuel pour permettre à notre clientèle de nous suivre, un bel extérieur arboré, une terrasse, un grand parking et un espace “habitation”, se réjouit le couple. Actuellement, on réalise quelques travaux d’aménagement pour amener notre touche personnelle, une ambiance sobre, cosy et moderne, à cet établissement qui existait depuis 34 ans. Et c’est d’ailleurs parce qu’il s’agit d’une “institution” que nous avons décidé de maintenir le nom “Les Quatre Saisons”. On voulait aussi éviter qu’en parlant de nous, on dise “anciennement Les Quatre Saisons”…"

Avec du soleil dans l’assiette

Dans les assiettes, Samy maintient les grands classiques de la cuisine française et traditionnelle. "Mais j’ai envie d’y développer également une cuisine plus méditerranéenne, avec du soleil, en hommage aux origines de mon père, ajoute-t-il. Il y aura donc des plats mijotés ou aux épices du nord de l’Afrique, tout en continuant à travailler avec des produits frais, locaux et de saison !"

Le cuisinier prendra possession de ses nouveaux fourneaux d’ici la fin septembre. Une ouverture est espérée pour le jeudi 28 septembre, et le restaurant devrait ouvrir du jeudi au dimanche, les midis et les soirs. En attendant, le restaurant Le Colombier reste ouvert, à la rue de Luna à Estaimbourg