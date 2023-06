Un changement de site internet contraint et forcé: l’ASBL Marathon Estaimpuis alerte sur une arnaque

Le site internet avait été créé en 2019 pour la première édition du Marathon d’Estaimpuis. "Il était hébergé auprès d’OVHcloud, une société française, et pour lequel nous payions une centaine d’euros par an, ajoute Éric Demarque. Il y a quelques mois, nous devions payer notre cotisation annuelle, mais malheureusement, à la même période, nous avons rencontré quelques problèmes avec notre carte bancaire. Le paiement n’a donc pas été pris en compte, et donc OVHcloud a considéré que nous ne nous renouvelions pas notre nom de domaine, et l’a remis disponible sur le marché."

Une "rançon" de 2 000 euros

Assez étrangement, une autre société obscure s’empare illico presto de ce nom du nom de domaine. "Nous avons reçu un mail de leur part et ils nous proposaient de nous revendre notre nom de domaine pour un montant de 2 000 euros ! On peut dire que cela s’apparente à une rançon… On a essayé de contacter la société mais sans grand succès: une fois, on pense qu’elle est localisée en Belgique ; une autre fois aux Pays-Bas… Elle disposerait d’un logiciel qui l’alerte lorsque des noms de domaine sont libérés."

Une sauvegarde providentielle

L’ASBL Marathon Estaimpuis a refusé de payer. "Sur ce coup-là, on a eu un peu de chance, ajoute le trésorier. L’année dernière, notre informaticien avait remanié le site internet qui n’est pas qu’une simple vitrine mais dispose de plusieurs interfaces notamment pour réserver son dossard ou payer son inscription. Fort heureusement, l’informaticien en avait fait une sauvegarde… Grâce à cela, il nous a suffi de prendre un nouveau nom de domaine (www.marathonestaimpuis.com) pour y remettre le site internet. Sans cette sauvegarde, nous aurions dû refaire tout le site ; cela nous aurait coûté bien plus cher, et nous aurions peut-être été obligés de payer les 2 000 euros à cette s ociété frauduleuse."

Aucune plainte n’a été déposée. "En soi, il semble qu’il n’y ait pas d’infraction, relève Éric Demarque, ancien commissaire de police. Il n’est pas illégal d’acheter quelque chose et de le revendre… J’alerterai néanmoins la police sur ce type de fait."

Le trésorier appelle dès lors à la vigilance pour éviter des mésaventures similaires. "Il est important de conserver une sauvegarde du site internet. Par rapport à son hébergeur, il faut veiller à renouveler son abonnement en temps et en heure, et surtout être attentif que l’on paye bien à l’hébergeur. En effet, on m’a aussi signalé une autre arnaque et le fait que des mails frauduleux ont été envoyés au nom d’OVHcloud, avec un numéro de compte qui renvoie vers une autre société frauduleuse…"