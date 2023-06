Estaimpuis: un semi-marathon, mais pas de journée sans voiture le 3 septembre prochain

Par contre, le dimanche 3 septembre, les organisateurs proposeront un semi-marathon, une course de 10 km et une marche de la même distance au départ du Domaine de Bourgogne. "L’idée est de proposer un terrain propice aux sportifs émérites et préparés, tout comme aux plus novices, pour que chacun puisse participer à l’épreuve sportive qui lui conviendra le mieux et dépasser ses limites sur la distance de son choix. La marche, c’est une demande qui nous avait été formulée par des citoyens qui souhaitaient participer à l’événement et profiter de l’ambiance festive, mais sans devoir courir…" Le semi-marathon se verra parcourir le nord de l’entité avec les villages d’Estaimbourg, Saint-Léger, Évregnies, Estaimpuis et Leers-Nord tandis que la boucle des 10 km se contentera d’Estaimbourg et de Saint-Léger.

Les inscriptions sont ouvertes sur www.marathonestaimpuis.com. PAF : 10 € pour le semi-marathon, 5 € pour le 10 km, gratuit pour la marche.

Mademoiselle Luna et DJ Stéphane Baert pour l’ambiance musicale

La convivialité sera véritablement le fer de lance de cette journée. L’ambiance y sera festive afin d’exalter les coureurs dans leur effort tout en occupant les familles et autres visiteurs venus passer un bon moment au parc d’Estaimbourg. "À partir de 11 h, le DJ tournaisien Stéphane Baert sera présent pour enflammer le parc avec ses platines et accueillir les coureurs à leur arrivée, annonce Éric Demarque, le trésorier. Mademoiselle Luna nous fera également l’honneur d’être la tête d’affiche de notre semi-marathon Estaimpuis 2023 pour ambiancer familles et proches après la remise des prix, vers 12 h." À mi-parcours, et sur les derniers kilomètres, la fanfare La P’tite Teuf et le groupe de percussions sur bidons Z’BLAM mettront également l’ambiance.

Un appel aux bénévoles

Un événement sportif d’une telle ampleur requiert l’aide de nombreuses personnes. "Une centaine de bénévoles sont nécessaires à l’organisation de notre événement et pour en assurer la sécurité, ajoute Frédéric Di Lorenzo. Plusieurs tâches ont besoin de l’aide de volontaires enthousiastes: les ravitaillements sur le parcours et à l’arrivée, le retrait des dossards, la consigne des bagages, les renseignements, les postes de signaleurs, etc. Nous lançons donc un appel à toutes les personnes qui souhaitent nous aider…"