Néchin: Alain a vu clair dans les yeux de Marie-Christine

Alain Korsonsky n’est pas en reste lui qui est secrétaire du Jardin Néchinois et qui a longtemps, avec son épouse et le comité, géré la salle paroissiale. Cette disponibilité, il l’a mise au service de ses élèves du Lycée Industriel et Commercial de Tourcoing où il a enseigné la physique et la chimie et aussi de Juliette et Vianney, leurs deux petits-enfants. Autre passion partagée: la danse de salon qu’ils pratiquent au sein du club "Nos Jeunes Années".

Nos jubilaires se sont connus au village. Alain, qui y a toujours vécu, y a vu s’installer une jolie jeune fille qu’il a séduite en moins de trois mois. Par coquetterie, elle n’avait pas emmené ses lunettes lors de leur première sortie au cinéma. Lui, par contre, avait vu clair pour dégotter sa "perle".