Polémique des terrains de padel à Estaimpuis: les horaires encore plus limités !

Jusqu’à maintenant, les horaires d’ouverture des terrains de padel étaient limités du dimanche au jeudi de 9h à 20 h 30, et du vendredi au samedi de 9h à 22 h.

À partir de ce vendredi 16 juin, la pratique de cette discipline sera autorisée sur les terrains situés à la rue Moulin Masure à Estaimpuis uniquement du lundi au samedi de 10h à 19h et les dimanches et jours fériés de 10h à 13h et ce, pour une période de trois mois.

"Soucieux de ne pas priver les membres du club de la pratique de leur sport, je souhaite cependant permettre aux voisins desdits terrains un peu plus de sérénité en cette période de chaleur, alors que les fenêtres doivent rester ouvertes et que les citoyens profitent de leurs jardins et terrasses, précise Daniel Senesael. Considérant qu’il revient aux communes de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police et notamment de préserver la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques et qu’il convient de réagir chaque fois que la situation le requiert par des mesures appropriées, les autorités communales espèrent ainsi favoriser la bonne cohabitation des riverains et sportifs."

Le bourgmestre Daniel Senesael devait normalement rencontrer cette semaine un collaborateur du Ministre Borsus en vue de discuter d’un possible déménagement des terrains vers une zone à intérêt économique, éloignée des habitations. C’est finalement le Ministre de l’aménagement du territoire qu’il rencontrera en personne le 6 juillet prochain.