Estaimpuis: La Kiwanienne revient, plus extrême et familiale, les 1er et 2 juillet

Une organisation du Kiwanis Club de Tournai Picardie, soutenu par la Table Ronde de Belœil et la Commune d’Estaimpuis. "En organisant désormais notre événement en été (NDLR : auparavant la course était programmée en janvier), nous voulions aussi en profiter pour réfléchir à une nouvelle formule qui allie à la fois des activités sportives, mais aussi bien d’autres pour tous les âges et pour tous les goûts afin d’en faire un événement familial, relève Dominique Michel, membre du Kiwanis Club de Tournai Picardie. Autre changement de taille, cette année, l’événement se tiendra sur deux jours, les 1er et 2 juillet prochain ! Cette nouvelle mouture, et si le succès est au rendez-vous, nous espérons pouvoir la pérenniser les prochaines années."

Le temps fort de ce week-end sera incontestablement la Kiwanienne Xtrem Race qui se tiendra les deux jours. "Avant tout un nom accrocheur qui marque l’ampleur des activités sportives et non les difficultés sachant que toute épreuve peut être contournée, précise Dominique Michel. Deux parcours sont proposés, de 6 km et de 13 km, qu’il est possible de faire en marchant et en courant ; il ne s’agit pas d’une course chronométrée, mais d’une expérience conviviale à vivre en famille, entre amis, entre collègues…"

Un parcours gonflable de 150 mètres

Sur le parcours, plusieurs obstacles/épreuves attendent les participants (NDLR: à partir de 12 ans), à proximité du canal de l’Espierre, le long du chemin de halage, mais aussi au-dessus et même dans l’eau ! Si on laisse la surprise quant aux défis à relever, on peut déjà annoncer que les deux parcours se terminent par l’Air Race, un parcours gonflable de 150 mètres ! "Cet Air Race est aussi accessible (10 €) aux personnes qui ne participent pas à la course d’obstacles." PAF pour l’Xtrem Race: 45 € (6 km) – 50 € (13 km). Vestiaires et douches disponibles. "Nous invitons les participants à s’inscrire au préalable, en choisissant une heure de départ. Les places sont limitées par créneau horaire afin de permettre une certaine fluidité sur le parcours."

Les adaptes de marche ou de VTT trouveront également de belles opportunités de balades, avec différents parcours proposés au départ du complexe sportif d’Estaimpuis. PAF : 5 € (marche 5-10-15 km) – 7 € (VTT 18-34-52 km). "Pour les plus jeunes, différents châteaux gonflables, séparés en deux zones, l’une pour la petite enfance et l’autre pour les plus grands et ados, seront également de la partie. La Commune d’Estaimpuis met quant à elle à disposition la piscine gratuitement pour les enfants jusqu’à 14 ans."

Les activités peuvent également se faire sous forme de challenge, notamment pour les entreprises, associations ou clubs qui voudraient y prendre part.

Avec un festival de foodtruck

Les organisateurs ont clairement voulu faire de l’événement, un rendez-vous familial. "Une dizaine de food trucks seront présents tout au long du week-end, signale Dominique Michel. Samedi soir, nous aurons le concert du groupe de cover Patchwork suivi d’une soirée DJ avec Bearded & Bearded (entrée: 7 €). Le dimanche, à l’heure de l’apéro, nous accueillerons l’Harmonie Royale de Péronnes, “La Concorde “."

Pour des actions au profit des enfants défavorisés

Il est bon de rappeler que par cette Kiwanienne "nouvelle formule", le Kiwanis Club de Tournai Picardie et la Table Ronde de Belœil espèrent récolter davantage de fonds pour soutenir leurs actions en faveur de l’enfance défavorisée de la région. "L’année dernière, nos activités, dont la plus importante La Kiwanienne, nous ont permis de soutenir plusieurs projets pour un montant de plus de 20 000 euros", conclut Dominique Michel.

www.kiwaniennextremrace.be