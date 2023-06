Estaimpuis: parking du Canal, les riverains déboutés par le Conseil d’État

Pour rappel, c’est en décembre 2018 que trois riverains de la Maison du Canal avaient introduit une requête auprès du Conseil d’État contre la Région wallonne et la Commune d’Estaimpuis dans le but d’annuler l’octroi du permis d’urbanisme relatif à la réfection du parking du Canal et des travaux pour un bac à sable et une aire de pétanque.

Une procédure menée par les riverains alors qu’ils avaient pu obtenir gain de cause en appel. La Commune avait d’ailleurs été condamnée à stopper les travaux, ce qu’elle avait ignoré préférant payer des astreintes jusqu’à la fin du chantier. Par sa décision, le Conseil d’État rebat les cartes, et met un terme à ce dossier qui a connu de nombreux rebondissements, tout comme celui relatif à l’opposition des riverains quant à la Maison de Canal qui est toujours entre les mains du Conseil d’État.

Des aménagements justifiés pour des motifs touristiques

Par rapport à l’arrêt du 24 mai 2023, le bourgmestre précise que "les huit thèses développées par les riverains et leur avocat ont été jugées non-fondées." "Il est conclu, d’une part, que les motifs touristiques de la zone du Canal de l’Espierre justifient les aménagements de parking et d’aires récréatives exceptionnelles, et de l’autre, que la simple évocation des riverains qu’un rassemblement d’adultes autour d’un sport de pétanque peut donner lieu à des atteintes à l’environnement n’est pas recevable, ajoute Daniel Senesael. Il est aussi précisé que le projet a été suffisamment motivé au regard de sa compatibilité avec la zone de protection dans laquelle il s’inscrit et que les travaux de ce parking arboré ne sont pas de nature à compromettre la conservation du site classé du Canal de l’Espierre…"