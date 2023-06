Un nouveau bâtiment pour l’école primaire de Néchin

Il faut dire que l’école, implantation des primaires (près du complexe sportif), a bien besoin d’être remise au goût du jour ; des travaux sont devenus indispensables ! "L’infrastructure date de plus de 50 ans, et devient vétuste et une catastrophe au niveau de la performance énergétique, ajoute le bourgmestre. De plus, l’école primaire est séparée en deux parties par une cour de récréation ; une partie scolaire avec les classes et les bureaux ainsi qu’une partie cuisine, réfectoire et sanitaire. Cette implantation est aussi devenue trop petite, et le projet doit permettre d’augmenter la capacité d’accueil à près de 250 élèves, ce qui est important pour pouvoir répondre à l’évolution de la population, notamment dans le village de Néchin."

Début des travaux en 2024, pour une fin en 2026

Si des améliorations ont été apportées au fil des années, elles ne permettent ni confort ni efficience énergétique… Le projet de "démolition/reconstruction" de l’école de Néchin a été confié au bureau d’architecture "Crearchitect" de Bailleul. Les travaux devraient débuter à la rentrée 2024 pour être terminés en juin 2026.

"L’objectif du projet est de démolir la partie vétuste de l’école pour la remplacer par un nouveau bâtiment répondant aux normes actuelles, rappelle Daniel Senesael. Cette nouvelle construction sera conçue de manière à rencontrer les besoins de l’équipe pédagogique, notamment dans la mise en place du tronc commun."

La modularité des espaces

Le nouveau bâtiment d’une superficie de 885 m2 accueillera 8 classes de primaire d’une capacité de 24 élèves, un bureau de direction, local de secrétariat, une salle des professeurs, un réfectoire (avec cuisine, et permettant l’accueil des élèves du primaire et de maternelle), des sanitaires et des espaces de stockage. "La modularité des espaces est le maître mot du projet. En effet, alors qu’une majorité des cours se donnent en classe complète, certains cours doivent se donner en petits groupes. Étant donné l’impossibilité de multiplier le nombre de classes, on doit penser à des “astuces” permettant de moduler très facilement et rapidement les espaces. Tous les espaces bénéficieront d’une “connectivité” avancée permettant l’aménagement de cyber-classes, l’utilisation de tableaux numériques interactifs et de tablettes."

Un espace ONE sera maintenu et prendra place dans la nouvelle construction. "Il sera accessible de manière autonome et composé d’une partie “accueil/salle d’attente”, d’un bureau, d’un local de consultation et d’un espace sanitaire."

L’entièreté du bâtiment sera bien évidemment pensée et conçue de manière durable et économique. "Il y a en effet lieu de correspondre aux exigences imposées par le subsidiant que ce soit au niveau du choix des matériaux, des exigences de sécurité, de la gestion des consommations, etc. Bien entendu, tous les espaces du bâtiment seront également à 100% accessibles aux personnes à mobilité réduite." .