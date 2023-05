Elle s’est investie pleinement dans l’aventure de l’apiculture et désormais du maraîchage biologique, avec la production de fruits et légumes. "Suite aux aléas de la vie, et à ma volonté d’arrêter mon métier d’infirmière de nuit après la période difficile du Covid, explique-t-elle. J’avais déjà mon potager parce que je voulais que mes enfants mangent des légumes dont on le connaît l’origine et la manière dont ils sont produits. Nous partagions déjà nos légumes, mais aussi nos fruits, via les boîtes installées devant chez nous, mais j’avais envie d’aller plus loin dans cette démarche et de permettre au plus grand nombre de personnes de profiter de produits cultivés de manière naturelle. Avec ce projet, c’est une autre manière de prendre soin des gens, en leur proposant des produits sains, naturels et de qualité, mais aussi de prendre soin de la terre et de la nature !"

Des fraises, des melons, des tomates, des asperges…

La Néchinoise mise sur la vente directe et a aménagé son garage (au 43, rue du Fresnoy à Néchin) en petit magasin, avec pour "stars", en ce moment: les fraises !

"J’ai commencé à les récolter la semaine passée, sourit-elle. J’ai planté plus de 5 000 fraisiers, et je devrais pouvoir en avoir jusque fin juin – début juillet… Ma production est un peu plus tardive qu’ailleurs, et donc les gens pourront en profiter plus longtemps. J’ai aussi mis quelques plants d’une variété remontante et qui pourraient encore me permettre de récolter des fraises plus tard dans la saison." La saison se poursuivra avec les tomates, les poivrons, les aubergines… et même les melons ! "En croisant les doigts qu’on ait un bel parce qu’avec du soleil, et les 300 pieds mis en terre, la production de melons devrait être belle, et bonne !" Cécile Pierre envisage également la culture d’asperges. "J’ai envie de proposer des produits que l’on ne retrouve pas nécessairement partout pour ne pas faire de la concurrence et me différencier des autres."

À côté de cela, l’apicultrice n’en oublie pas ses ruches. "J’en ai désormais 22, et en juin, je termine ma formation d’apicultrice, précise-t-elle. J e produis mon miel ainsi que du pollen et du propolis. Pour cette année, j’espère atteindre les 600 kg de miel, et même si la production a pris du retard vu la météo, le miel devrait être de bonne qualité, et en quantité notamment parce qu’en raison de la pluie, les abeilles ont pu profiter davantage du nectar des arbres. En maintenant des herbes hautes autour des ruches, j’ai aussi pu éviter l’invasion du frelon asiatique."

Bientôt une ferme pédagogique

Cécile Pierre a également entamé les démarches pour être reconnue comme ferme pédagogique.

"J’espère que cela pourra se concrétiser en 2024 pour accueillir les enfants dans le cadre de visites scolaires, de stages, d’anniversaires… parce qu’il est important de les sensibiliser dès le plus jeune âge aux enjeux des pollinisateurs, à l’intérêt des fleurs, à la protection de la nature… Et attendant, je propose déjà des animations dans les écoles sur les abeilles et l’apiculture, mais aussi sur la nature en général ; des ateliers ponctuels ou tout au long de l’année."

Portes ouvertes ce dimanche

Pour faire découvrir toutes ses activités, Cécile Pierre ouvre les portes de son "jardin des abeilles" ce dimanche 4 juin, de 10h à 18 h.

Au programme: stand de découverte de la vie des abeilles et des bourdons, parcours fléché et didactique à la découverte de la ferme et de ses animaux, jeux pour enfants, vente de fraises, de produits de la ruche et de plants de légumes. Bar et petite restauration.

Sur Facebook: Le jardin des abeilles Néchin