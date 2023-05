Un marché entre saveurs, nature et… Templiers, ce dimanche, à Saint-Léger

De 10h à 18 h, ce dimanche 14 mai, une trentaine de producteurs locaux, artisans et associations seront présentes sous le chapiteau installé sur la place des Templiers.

"Parmi les exposants, des fidèles de la première heure et de nouveaux venus qui découvriront, pour la première fois, toute la convivialité qui fait la richesse de cet événement, se réjouit Thierry Duboisdenghien, conseiller en Environnement pour la Commune d’Estaimpuis. Ils éveilleront les papilles gustatives avec leurs fromages, confitures, salaisons, glaces, pâtisseries… et prodigueront des conseils avisés pour préserver notre patrimoine naturel. En alliant saveurs et nature dans ce salon, la ligne de conduite est de promouvoir un environnement sain pour une alimentation de qualité. À côté de cela, en ce jour de Fête des Mères, des artisans et artistes proposeront de nombreuses idées de cadeaux: confiseries, savons, tisanes, fleurs, illustrations, bijoux…"

Les exposants viennent des quatre coins de la Wallonie picarde, du nord de la France et quelques-uns d’un peu plus loin.

Parmi les nouveaux, on peut en citer quelques-uns: "La ferme des 4 Chemins Landas" (saucissons et salaisons, Rumegies) ; "Sous les saules" (tartinades, Leuze-en-Hainaut) ; "Essaime-artomate" (tomates, Malonne) ; "Xav de Lille" (pâtissier et chocolatier, Lille) ; "Le Petit Atelier de Cha" (pâtissière et chocolatière, Espierres) ; "Nos Pensées sauvages" (tisanes, Oeudeghien) ; "Les Prés de Sartiau" (fleurs, Ostiches) ; "Du Saule au panier" (vannerie, Lessines) ; "Les Aiguilles d’Anne-Sophie" (zéro déchet, Pecq) ; "A piece of the Earth" (bijoux en pierres naturelles, Pecq) ; Julien Nowak (illustrateur naturaliste, Lille).

Vivre l’adoubement d’un Templier

En clin d’œil, à la place qui accueille le salon, les Templiers seront également mis à l’honneur. Un air de Moyen Âge régnera au cœur de l’église classée de Saint-Léger, avec une reconstitution historique. Les visiteurs pourront vivre, comme autrefois, une cérémonie d’entrée d’un nouveau Frère dans la "Commanderie de l’Ordre du Temple de Saint-Léger". L’animation est proposée par les Guides de Mouscron et l’adoubement sera joué à 15h et à 16h ce dimanche 14 mai.

Entrée libre.