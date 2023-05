Saint-Léger: éclatant jubilé pour Françoise et Yves

Françoise Slots, née à Saint-Léger, le 4 juin 1951, a exercé toutes les facettes de son métier de puéricultrice: 8 ans à la maternité du CHM – sa plus belle expérience –, puis 5 ans comme auxiliaire maternelle à l’école communale de son village et enfin 17 ans à la crèche d’Estaimpuis.

Deux grands axes se dessinent dans la carrière d’ingénieur industriel d’Yves Duthoit, né le 2 février 1948: quinze années chez Tensia, comme responsable de production puis à l’ingénierie générale où il supervisera sept filiales. Le rachat de l’entreprise estaimpuisienne l’amènera à prendre un autre chemin et devenir son propre patron. Il participe au rachat de Nutripack, entreprise française regroupant 35 travailleurs à l’époque et spécialisée dans les pièces plastiques utilisées en mécanique et en habillage de véhicules. En 23 ans, l’affaire se développera au point de compter actuellement 20 fois plus de collaborateurs. Son expérience, durant une mandature, de 1994 à 2000, d’échevin des travaux d’Estaimpuis, lui laisse aussi d’excellents souvenirs.

Place désormais à la détente: voyages, rencontres et lecture ont les faveurs de madame ; pour monsieur, ce sera la marche, les jeux d’esprit et les balades à moto.