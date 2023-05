Zoé Lecroart a battu en brèche ce dicton en faisant vivre son village, grâce à l’épicerie qu’elle a exploitée en compagnie de Jules Samain, son époux, à l’aube des années cinquante.

L’affaire marche bien au point que, dix ans plus tard, ils construisent une supérette en face du commerce originel. "Zoé du Végé" permettra ainsi aux villageois, non seulement d’y trouver de tout, de l’alimentation aux vêtements en passant par les articles de droguerie ou de bricolage, mais aussi de s’y rencontrer dans une ambiance accueillante.

Cette pionnière, devenue veuve trop tôt, mettra toute son énergie et sa passion dans son commerce. Elle y poursuivra d’ailleurs son implication au-delà de la retraite, comme aidante, une fois l’affaire cédée à sa fille Marie-Andrée et son beau-fils Patrick Vantomme, qui poursuivront l’activité jusqu’en 2005.

Cet esprit d’entreprise, Zoé Lecroart ne l’a pas mis uniquement au service de son commerce, elle qui a notamment participé à un safari photos en Afrique ou est allée visiter sa belle-sœur au Canada.

Ses déplacements actuels sont plus modestes: chaque semaine, elle va encore jouer aux cartes à la Ferme des Jeunes de Dottignies, en l’occurrence assez mal nommée. Une fois par mois, elle bat la carte aussi à Estaimbourg. Vous voulez lui faire plaisir ? Proposez-lui une partie de scrabble !

Avec une pensée pour Marie-Andrée

Zoé était l’aînée de 13 enfants dont elle est aussi la dernière survivante. À ce titre, c’est elle qui a élevé les plus jeunes, assurant ainsi le lien entre la cinquantaine de neveux et nièces qui l’entouraient, au Domaine de la Blommerie, à l’occasion de son centenaire, tout comme Coralie, sa petite-fille, Tim et Manon, ses arrière-petits-enfants et Patrick, son gendre. Tous ont eu une pensée pour Marie-Andrée, décédée en décembre dernier mais qui aurait voulu pareille fête pour sa maman. C’était aussi un peu pour elle que tous étaient là.