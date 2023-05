Samedi et dimanche furent de bien belles journées pour les amoureux d’histoire et de châteaux-forts, avec cette fête médiévale organisée au château de la Royère. L’occasion de passer un excellent moment en famille ou entre des amis, en se plongeant en l’an 1300, époque à laquelle Philippe Le Bel, alors roi de France, a fait ériger cette forteresse.

Une plongée dans le passé, et au cœur des vestiges, guidée par Olivier Moulin, propriétaire de ces terres ancestrales et se battant pour la pérennité de ce patrimoine.

©ÉdA

Dès l’entrée sur le site, le ton est donné avec la présence de tentes médiévales, de calligraphes, de faiseurs de ripailles, d’arbalétriers et autres métiers d’un autre temps. Le tout en costumes d’époque pour faire découvrir la vie quotidienne de nos ancêtres. S’en suivent quelques saynètes que les Guides de Mouscron se sont donné à cœur joie de jouer afin de retracer l’histoire du château, les batailles et conquêtes chevaleresques entre la Flandre et la France.

©ÉdA

Comme nous le relate Laure André (compagne du propriétaire Olivier Moulin) et à la tête de l’association "La Royère sentier féodal": "Le but de notre association qui compte actuellement une dizaine de personnes est de soutenir et de faire vivre le château. Nous nous attelons ainsi à réaliser des travaux de préservation et de rénovation afin de veiller à la sauvegarde de ce patrimoine pour permettre aux générations actuelles, et futures, de ne pas oublier leur histoire.

Pour ce week-end médiéval, nous avons sollicité la présence de l’association “Tempus Medielys” afin de faire revivre les lieux comme jadis et d’être le plus proche et de reconstituer le plus fidèlement possible les gestes médiévaux. Les guides de Mouscron se sont joints à eux pour l’aspect historique, et ont proposé différentes saynètes aux visiteurs. Quant à Olivier, il a guidé les visiteurs et leur a expliqué l’évolution du chantier de restauration."