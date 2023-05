Opération "Tornade Blanche", ce samedi, à Estaimbourg: un appel aux volontaires est lancé

Gilet fluo sur le dos et pince à déchets à la main, des citoyens estaimpuisiens se retrousseront à nouveau les manches ce samedi 6 mai pour un grand nettoyage. La Commune d’Estaimpuis lance un appel aux personnes qui souhaiteraient se mobiliser et participer à cette "Tornade blanche", vaste opération de sensibilisation à la propreté publique et à la préservation de la nature.