Rue du Cornet (Leers-Nord): "Faire et défaire…", déplore Xavier Adam

Xavier Adam (Écolo) déplore le fait que la décision ne soit prise que maintenant alors que la rue est en travaux (remplacement de l’égouttage et de réfection de la voirie) depuis plusieurs mois… "Les anciens candélabres ont déjà été remis en place, s’étonne-t-il. Faire, défaire… c’est toujours du travail mais on perd du temps, et aussi sans doute de l’argent ! C’est dommage, mais on peut au moins se dire qu’il n’y aura plus d’électricité dans l’air."

Des trottoirs inadaptés aux PMR ?

José Lericque (Écolo) est également intervenu au sujet de cette rue. "Par rapport aux nouveaux trottoirs, les personnes à mobilité réduite, ou les personnes avec des poussettes vont avoir des difficultés à y circuler… À certains endroits, les trottoirs font à peine 80 cm !"

Quentin Huart, bourgmestre ff, s’en défend et explique que "du côté de l’école des Trieux, la largeur des trottoirs est suffisante." "Mais, effectivement, de l’autre côté, le trottoir se réduit et s’allonge parce qu’il faut tenir compte des maisons qui ont été construites en avant et d’autres en recul de la voirie. Il faut aussi garantir du parking, et maintenir une voirie relativement large pour accueillir le charroi, notamment les camions qui doivent aller au supermarché, ou les engins agricoles. Il a donc fallu rogner quelque peu sur les trottoirs… Il n’était pas non plus envisageable de créer une zone résidentielle."

Adeline Capart a, quant à elle, alerté sur l’insécurité et la vitesse des automobilistes dans les rues adjacentes à la zone de chantier.

"On a attiré l’attention de la police par rapport aux plaintes des riverains de la rue de la Reine Élisabeth, rue des Longs Trieux et rue du Rieu, répond Quentin Huart. Il est notamment question de la vitesse des véhicules, mais aussi du non-respect des certains automobilistes des sens uniques. La police en est avertie, mais elle ne peut pas être là continuellement…"