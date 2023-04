Collège de la Salle (Estaimpuis), à l'abandon depuis plus de dix ans: "un gâchis total"

Adeline Capart (Pour Vous) a souhaité connaître les dernières informations relatives à ce dossier parce que "plus rien ne bouge depuis très longtemps". Elle s’inquiète également de l’état d’une habitation située juste à côté de l’ancienne école. "Chaque personne qui passe devant peut se rendre compte de l’état de cette maison: tags, fenêtres cassées, squatteurs… La sécurité autour de cette habitation peut porter à inquiétudes et questionnements dans le quartier."

Le bourgmestre ff (Daniel Senesael étant souffrant le soir du conseil communal) Quentin Huart confirme que "le dossier est au point mort". "Nos derniers échanges avec les promoteurs datent de 2021, où une première mouture nous avait été présentée, et puis plus rien… ajoute-t-il. Un gâchis total pour ce patrimoine cher aux Estaimpuisiens et à ceux qui ont côtoyé cet établissement."

La commune d’Estaimpuis n’est pas la seule à attendre des nouvelles ! "La société en charge du dossier m’a confié qu’elle n’était plus véritablement consultée sur ce dossier, que certains pourparlers étaient en cours sans vraiment pouvoir informer sur une évolution positive du dossier à court terme."

Quant à la maison également laissée à l’abandon et dans un état de délabrement avancé, Quentin Huart explique qu’elle est propriété des mêmes promoteurs, par le biais d’une autre société. "La police est bien évidemment informée de la situation, et les propriétaires ont été sommés de sécuriser les abords", annonce-t-il.

Plus de 160 000 € de taxe

Quentin Huart précise également que les propriétaires s’exposent à la taxe sur les immeubles inoccupés. "Déjà, l’an dernier, une taxe pouvait être demandée. mais la société avait réussi à trouver le moyen d’y échapper… Nous avons pris toutes les dispositions pour que cela ne soit plus le cas cette année. Ainsi p our 2023, la taxe s’élèvera à 161 820 € pour le Collège de la Salle, et de 2 520 € pour la maison", conclut Quentin Huart.