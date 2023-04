1. Les terrains de padel (Estaimpuis)

Nouveau rebondissement dans le dossier des terrains de padel: la Commune d’Estaimpuis se dit prête à racheter l’infrastructure sportive. En l’absence du bourgmestre Daniel Senesael (souffrant), c’est Quentin Huart qui en fait l’annonce, mais sans pouvoir en dire beaucoup plus ; le Collège n’ayant pas été mis au courant des tractations entre le bourgmestre, le gérant de l’Estaim Padel Club et la riveraine.

"Le bourgmestre a sondé le gérant pour voir s’il serait enclin à revendre lesinfrastructures à la commune pour les réserver à l’usage des élèves de nos écoles, uniquement durant les heures de classe, précise simplement Quentin Huart. Celui-ci a répondu que cela serait envisageable pour lui alors que la riveraine aurait confirmé que cette formule pourrait lui convenir."

José Lericque (Écolo) s’étonne de l’annonce. "La Commune, et donc les Estaimpuisiens vont donc débourser plus ou moins 300 000 euros… Admettez que l’exploitant s’en sort de manière particulièrement avantageuse alors que la riveraine a dû débourser une somme conséquente pour les frais de justice ! Racheter le bien est reconnaître sinon l’erreur au moins le manque d’attention accordée lors de la demande et de l’octroi du permis de construire." Il s’interroge également sur la procédure. "Les démarches administratives pour l’annulation du bail emphytéotique ont-elles déjà été enclenchées ? Les choses sont moins simples qu’il n’y paraît… On ne peut pas recourir à l’acquisition de gré à gré. Il faut une mise en concurrence, une motivation pour l’achat et une estimation qui doit être sollicitée auprès du Comité d’acquisition d’immeubles, d’un notaire, d’un géomètre-expert immobilier ! Promettre que le site"Padel sera propriété communale pour la fin juin nous semble utopique…"

Pour Patrick Van Honacker, la seule solution à ce dossier est simplement "un arrêté de fermeture de l’infrastructure sportive pris par le bourgmestre sur base des nombreuses plaintes recueillies par rapport aux nuisances sonores occasionnées par la pratique du padel."

2. Le Collège de la Salle

Adeline Capart (Pour Vous) a souhaité connaître les dernières informations relatives au dossier du Collège de la Salle parce que "plus rien ne bouge depuis très longtemps". Elle s’inquiète également de l’état d’une habitation située juste à côté de l’ancienne école. "Chaque personne qui passe devant peut se rendre compte de l’état de cette maison: tags, fenêtres cassées, squatteurs… La sécurité autour de cette habitation peut porter à inquiétudes et questionnements dans le quartier."

Le bourgmestre ff Quentin Huart confirme que "le dossier est au point mort". "Nos derniers échanges avec les promoteurs datent de 2021, où une première mouture nous avait été présentée, et puis plus rien… Un gâchis total pour ce patrimoine cher aux Estaimpuisiens et à ceux qui ont côtoyé cet établissement."

Quant à la maison, Quentin Huart explique qu’elle est propriété des mêmes promoteurs. "La police est bien évidemment informée de la situation, et les propriétaires ont été sommés de sécuriser les abords", annonce-t-il.

Quentin Huart précise également que les propriétaires s’exposent à la taxe sur les immeubles inoccupés. "Elle s’élèvera à 161 820 € pour le Collège de la Salle, et de 2 520 € pour la maison."

3. Le début d’incendie à l’école de Néchin

Bernard Wattez (Pour Vous) est revenu sur le début d’incendie qui s’est déclaré, le mardi 4 avril, dans le faux-plafond du couloir de l’un des bâtiments de l’école de Néchin.

"Il a été causé par une surtension sur le réseau électrique", précise Quentin Huart. Le bourgmestre ff a également tenu à féliciter M. Dromat, assistant aux directions, qui est intervenu rapidement et a permis de rapidement maîtriser l’incendie. "Quant aux élèves, dès que l’alerte a été donnée, ils ont été évacués en lieu sûr, sous la surveillance des enseignants qui ont pu garder leur sang-froid, notamment grâce à la formation” Équipier de Première intervention” qu’ils avaient suivie fin 2021, ajoute le bourgmestre ff. Nos électriciens étaient déjà sur le pont le jour de l’incendie pour remettre en place l’installation électrique et sécuriser le réseau. Les cours ont ainsi pu reprendre le lendemain."

4. Les travaux d’égouttage à la rue du Château d’Eau (Saint-Léger)

Le Conseil communal a approuvé la convention établie par l’intercommunale Ipalle relative à la prise en charge financière, par la Société publique de gestion de l’eau (SPGE), de la réalisation de l’égouttage à la rue du Château d’Eau à Saint-Léger, pour un montant de 63 850,70 € HTVA.

5. L’éclairage public à la rue du Cornet (Leers-Nord)

Il a été décidé de procéder au renouvellement des installations d’éclairage à la suppression des traversées aériennes de la rue du Cornet (Leers-Nord).

Xavier Adam (Écolo) déplore le fait que la décision n’est prise que maintenant alors que la rue est en travaux depuis plusieurs mois. "Les anciens candélabres ont déjà été remis en place, s’étonne-t-il. Faire, défaire… c’est toujours du travail mais on perd du temps, et aussi sans doute de l’argent !"

José Lericque (Écolo) est également intervenu au sujet de cette rue. "Par rapport aux nouveaux trottoirs, les personnes à mobilité réduite vont avoir des difficultés à y circuler… A certains endroits, ils font à peine 80 cm !"

Adeline Capart a, quant à elle, alerté sur la vitesse des automobilistes dans les rues adjacentes à la zone de chantier.