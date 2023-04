©ÉdA

Dynamitée par les Allemands en octobre 1918, il faudra cinq ans avant que l’église de Néchin ne soit reconstruite. Le 28 avril 1923, Monseigneur Crooÿ, évêque de Tournai, consacrait le nouvel édifice dans la liesse populaire. Comme l’a évoqué Odette Grimonprez-Vantomme, à l’entame de la célébration eucharistique qui marquait le centième anniversaire de cet événement, l’époque a changé et on était loin des fastes d’antan. Il n’empêche que, sous des formes plus discrètes, la joie et la ferveur étaient bien présentes dans les cœurs des fidèles, nombreux à marquer cet anniversaire.

Le mois de mars avait déjà été riche en animations avec un parcours-découverte pour les enfants par Adeline Vandenberghe, la visite du clocher, la marche des chapelles, la visite guidée de l’église par l’historien local Philippe Michiels, l’expo rétrospective montée par Cécile Crommelinck, Daniel Motte et Xavier Decock.

©ÉdA

Si ces initiatives ont rencontré un beau succès, la visite épiscopale marquait le point d’orgue des festivités liées à ce centenaire. La chorale d’Estaimpuis était venue renforcer les chœurs locaux afin d’apporter à la cérémonie l’éclat qui s’imposait, rehaussé par l’excellente acoustique de l’édifice qui sera encore mise à profit dans quelques mois à l’occasion du traditionnel concert de Noël. À ce propos, les responsables paroissiaux, par l’entremise d’Alain et Marie-Christine Korsonski, ont remercié le député-bourgmestre Daniel Senesael et son administration pour leur participation à ces festivités et, plus largement, leur implication dans la rénovation et la préservation d’un patrimoine qui, au-delà de son aspect religieux, se veut un lieu d’accueil ouvert à tous.

Si la cérémonie s’est clôturée par le partage du verre de l’amitié, elle avait été précédée par un banquet, servi au complexe sportif et auquel ont participé quelque 145 convives.