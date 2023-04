Les Van Meenen, famille d’artistes, dans une exposition au château d’Estaimbourg

L’initiative en revient à Nicolas Van Meenen qui avait déjà exposé au château voici quatre ans. Il y présente des portraits et de très subtiles toiles fleuries, en compagnie de son cousin, Martin Rie. Ce dernier met en valeur une solide formation aux Beaux-Arts de Mouscron à travers des toiles abstraites où percent d’originales recherches, par exemple avec l’utilisation de graines, herbes et autres épices qui y apportent structure et atmosphère odorante. Sa maman, Françoise Van Meenen lève le voile sur une bibliothèque originale dont les livres, découpés et pliés, deviennent objet d’art et de décoration.

Léa, jeune styliste, propose quelques vêtements alliant légèreté et simplicité tandis que Gilles Capdivila, le seul à ne pas avoir de liens familiaux avec les autres, fait montre, à travers ses photos, d’une grande maîtrise technique qu’il met au service de son imagination féconde.

La céramiste et sculptrice Vanysa (Isabelle Van Honacker), y sert le plat de résistance, tant quantitativement que qualitativement. Ses acrobates suspendus, ses petits personnages d’argile, ses bustes, ses bas-reliefs ou encore ses compositions de verre dessinent, de salle en salle, le fil rouge tout en grâce de cette sympathique réunion de famille à laquelle ils vous convient.