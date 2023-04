Estaimpuis: face aux nuisances des terrains de padel, la police verbalise le gérant du club

Aujourd’hui on se retrouve face à des riverains qui craignent de vivre un nouvel été au rythme du bruit du rebond des balles sur les parois vitrées et des cris des sportifs, et à un gérant de l’Estaim Padel Club qui aimerait que ses membres puissent pratiquer le padel en toute quiétude et dans un contexte apaisé.

Avec comme "arbitre": la police du Val de l’Escaut qui aurait pourtant bien d’autres priorités et missions à mener, et qui espérait que la justice tranche et impose des règles en la matière… La police ne peut ignorer les appels et les plaintes des riverains qui dénoncent des nuisances sonores. Et depuis quelque temps, elle est passée à la vitesse supérieure en faisant cesser l’émission sonore et en stoppant des matchs "trop bruyants".

"Les citoyens nous appellent et donc nous devons intervenir comme pour toute autre situation pour laquelle les citoyens nous alertent, au-delà de la tournure sportive, urbanistique, politique… qu’a pris le dossier, explique le commissaire Tom Deldaele. Sur place, nos agents constatent la situation et les éventuelles nuisances sonores dénoncées par le ou les plaignants, et s’ils considèrent que l’on est face à une situation de tapage et constatent l’infraction, ils agissent au regard de l’article 122 du règlement général de police et le font respecter. " Le constat est laissé à l’appréciation des agents ; il n’est pas nécessaire de l’objectiver, en termes de décibels, par un sonomètre.

Des matchs interrompus, même en pleine journée

Les interventions de la police se multiplient ces dernières semaines. Plusieurs matchs ont été interrompus… et cela alors qu’un arrêté du bourgmestre a été pris pour limiter les horaires d’ouverture des terrains de padel du dimanche au jeudi de 9h à 20 h 30, et du vendredi au samedi de 9h à 22 h. La police peut en effet intervenir durant les heures autorisées si des riverains dénoncent un bruit trop important. "Le respect du règlement général de police est prioritaire sur l’arrêté du bourgmestre, ajoute le commissaire de la police du Val de l’Escaut. Même si les horaires sont respectés, on ne peut pas faire tout et n’importe quoi…"

Lors de ses interventions, la police dresse un PV et verbalise également le gérant de l’Estaim Padel Club. "Parce qu’on considère qu’il est responsable de ces émissions sonores de nature à troubler la tranquillité publique ou la commodité des habitants en continuant à mettre en location les terrains de padel ; les joueurs ne sont pas nécessairement au courant de la problématique. Par contre, si les joueurs ne respectent pas les injonctions et l’arrêt des matchs, nous pouvons également les verbaliser car, dès lors, ils commettent des nuisances sonores en connaissance de cause, et en sont donc responsables." Ils encourent une amende administrative de 50 € à 350 € en fonction de la suite donnée par le fonctionnaire sanctionnateur.

Nous avons essayé de contacter le gérant de l’Estaim Padel Club, mais il n’a pas donné suite à nos sollicitations.

Le bourgmestre réfléchit

Quant au bourgmestre Daniel Senesael, il dit avoir pris connaissance du report de l’audience ce week-end. Les riverains l’invitent à intervenir afin de solutionner ce conflit. "Je vais prendre le temps d’y réfléchir dans les prochaines heures, et voir ce qu’il m’est possible de faire dans le respect de la législation, explique Daniel Senesael. J’avais, par exemple, envisagé l’option d’un déménagement en sollicitant la Région wallonne, mais cela a été refusé… C’est un dossier compliqué, mais j’espère qu’on arrivera à trouver une solution."