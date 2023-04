"Pilou’face Art & Friends" réunit 9 talents qui expriment leur art sous de multiples formes. Ils vous invitent à découvrir leurs créations au château de Bourgogne.

Les toiles de Philippe Beyls dégagent un optimisme qui ne demande qu’à être partagé. ©EdA

L’initiative en revient à Philippe Beyls, artiste mouscronnois d’origine estaimpuisienne dont les toiles colorées dégagent un optimisme qui ne demande qu’à être partagé, avec le public évidemment mais aussi d’autres artistes s’exprimant dans d’autres disciplines.

De véritables petits bijoux que Benjamin Vancoppenolle complète avec des réalisations en bois naturel . ©EdA

Les aquarelles et toiles de Ghislaine Mollet témoignent de la maturité de l’artiste d’Escanaffles qui met son bagage technique au service d’une imagination prolifique. Aline Brysse propose une peinture contemporaine aux formes géométriques et aux teintes harmonieuses. Les créations en céramique de Nathalie Delemazure allient art et fonctionnalité, ce qui les rend intemporelles et adaptables à tout intérieur.

Les aquarelles et toiles de Ghislaine Mollet témoignent de la maturité de l’artiste d’Escanaffles. ©EdA

Contraste entre l’imposante carrure de Benjamin Vancoppenolle et la finesse de ses créations en papier et fil de fer: de véritables petits bijoux qu’il complète avec des réalisations en bois naturel dont des nichoirs sans cesse revisités. Bruno Delabie, "agitateur de mots", veut nous interpeller et nous propose de le rejoindre dans son univers textuel.

Photos, robes et chapeaux!

Sophie Demets présente ses créations uniques de robes de mariée. ©EdA

Trois artisans, au sens le plus noble, élargissent encore le panel de cette exposition et renforcent son aspect festif puisqu’ils touchent à un domaine qui exerce un attrait indémodable. Fhano propose en effet une rétrospective de photos de mariage où dominent l’humour et l’originalité tandis que Sophie Demets présente ses créations uniques de robes de mariée. La modiste Anne Vannieuwenhuyse met enfin la touche finale à ce festival de bon goût. La Mouscronnoise, historienne de formation et de métier, mais fan de chapeaux depuis toujours, a suivi une formation de quatre années à Gand puis à Bruxelles. Elle s’est taillé, en quelques années à peine, une réputation amplement méritée.

"Pilou’face Art & Friends", à l’étage du Château de Bourgogne à Estaimbourg, mercredi 5 avril de 14h à 18 h ; samedi 8 et dimanche 9 de 15h à 20 h. Entrée libre.