Estaimpuis: non-paiement des taxes par un échevin, des festivités trop coûteuses, des dépenses sans factures, l’opposition dénonce…

"En termes de crédit, le poste n’a pas augmenté par rapport aux autres années, nuance Quentin Huart, échevin des Finances et bourgmestre ff en l’absence de Daniel Senesael. Il n’y a pas eu de dépenses supplémentaires en 2022, et il n’y a pas d’irrégularités."

Des "Magritte" aux échevins

Bernard Wattez a littéralement épluché toutes les lignes de ce poste. "Mal m’en a pris… ironise-t-il. J’ai terminé cette analyse au bout de trois heures avec une migraine des grands jours."

Le conseiller de l’opposition dénonce les nombreuses dépenses liées à l’élection de Miss et Mister Estaimpuis. Des dizaines de lignes comptables pour plusieurs milliers d’euros… Bernard Wattez a ainsi tenu à décerner des "Magritte". "Madame Christine Dubus (NDLR : échevine en charge des Festivités), vous méritez un “Magritte spécial” pour votre œuvre et ce magnifique concours de Miss et Mister… sur le compte des Estaimpuisiens !"

D’autres "Magritte" ont été remis: au bourgmestre et aux échevins Deconinck et Dubus pour le "Magritte de l’estomac en béton" après avoir profité des restaurants avec les candidats Miss et Mister ; un "Magritte pour les plus sportifs du Collège et pour le Marathon d’Estaimpuis" au vu des dépenses importantes au frais de la Commune alors que les recettes bénéficient à l’ASBL organisatrice du Marathon.

Et comme on dit jamais deux sans trois… Christine Dubus reçoit un troisième Magritte "d’Honneur". "La grande gagnante de ce soir, ajoute Bernard Wattez. Lors de la fête des 3 x 20 de l’entité, il apparaît trois dépenses pour des prestations de 450 €, 350 € et 250 €. Toutes ces dépenses sont cautionnées par des lettres de créances, mais aucune facture !" Le conseiller appelle à davantage de transparence. "Il est primordial, à mon sens, qu’à l’avenir, toute dépense soit justifiée sur base d’une facture ou que les paiements soient effectués directement sur des comptes bancaires. Il faut pouvoir lever le doute sur tout acte financier !"

Bernard Wattez a également déploré le fait qu’un échevin ait acheté son écharpe échevinale sur le compte de la Commune. "Avec plus de 3 600 euros brut par mois, un échevin ne gagne manifestement pas assez…"

"Un membre du Collège ne paye pas ses taxes"

En fin d’intervention, le conseiller a jeté un autre pavé dans la mare en désignant "le Magritte des Magritte" et en affirmant qu’ "un membre du Collège ne paie pas ses taxes communales depuis deux ans". "Comment cette personne (NDLR : il ne la nomme pas) ose-t-elle voter ce compte communal ? Avec un brin d’honneur, ce membre devrait démissionner de cette assemblée !"